İZMİR HAVA DURUMU 28 HAZİRAN 2025: İzmir'de yarınki hava durumu nasıl? İzmir için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İzmir'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü İzmir'de hava güneşli ve sıcak olacak. Peki, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü İzmir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

İZMİR'DE YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar için güzel bir gün bekleniyor. Hava durumu raporları, yaz sıcaklarının etkisini artıracağını gösteriyor.

Günün en yüksek sıcaklığı 36.6°C, en düşük sıcaklığı ise 26.6°C olarak ölçülmesi bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %34 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise ortalama 11.4 km/s ile hafif esecek.

İZMİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İzmir hava durumu