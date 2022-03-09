İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 9 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Mart Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10, 1832,1833,1832, 1833, 1833/1, 1834 SOKAKLAR VE CİVARI

09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNKAPI MAHALLESİ,1060/1,1060/2,1058/8,1058/9 SOKAKLAR VE CİVARI

09.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKARCALI MAHALLESİ,YEŞİLDERE CADDESİ,1039-1058-1059-1060-1071-1081-1128 SOKAKLAR VE CİVARI

09.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE,2.KADRİYE MAHALLELERİ,538,539,540,558,578,596,596/1,606,607,633, 634,684,685 SOKAKLAR VE CİVARI

09.03.2022 09:00 16:00 AG Arıza Bakım Onarım İSKELE MAH. SIESTA MEVKII , 102 , 103 , 104 , 105 , 2203 , 2205 , 2207 , SOKAKLARI , ASLANBURNU CADDESI BIR KISMI VE CIVARI L-33

09.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILI MAHALLESI ÖDEMIŞ-İZMIR YOLU ÜZERI VE ÇEVRESI

09.03.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-28

09.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma BENGISU VE İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN TR-1

09.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İPEKÇILER-İHSANIYE-İSTIKLAL-KARACAALI-DUATEPE-PAŞA-KURTULUŞ-YENI-ERTUĞRUL-BAHARIYE-DUMLUPINAR-DERE-CUMHURIYET,DEREBAŞI,DOYRANLI,BOYNUYOĞUN,IŞIKLI,ÇINIYERI,DALLIK,CAMBAZLI,B.KEMERDERE.K.KEMERDERE,YAMANDERE,TOPARLAR,SOMAK.DÜNDARLI,KÜÇÜKBURUN,ÇERIKÖZÜ,DIBEKÇI,K.KÖMÜRCÜ.B.KÖMÜRCÜ.DAĞDERE,MUSALAR MAHALLELERI.KAZANTEPE MEVKII.

09.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

09.03.2022 10:45 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOĞAZİÇİ MAHALLESİ,2202-2203-2203/1-2203/2-2207-2211 SOKAKLAR VE CİVARI

09.03.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,2208-2202-2208-2209-2210-2211 SOKAKLAR VE CİVARI

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