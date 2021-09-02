İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek
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İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek

İzmir Fuarı'nda Karşıyaka rüzgarları esecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'nin en köklü fuar organizasyonu olan ve bu yıl 3 Eylül'de 90'ıncı kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda faaliyet ve etkinlikleriyle fark yaratacak.

Karşıyaka Belediyesi, 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için hazırlıklarını tamamladı. Karşıyaka'nın çok yönlü, renkli ve çağdaş kimliğini fuara yansıtacak olan belediye, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce ziyaretçiye ilçenin tanıtımını yapacak. Karşıyaka'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile belediyenin eğitim, kültür, teknoloji ve çevre gibi farklı alanlardaki örnek hizmetleri konuklara aktarılacak.

DOPDOLU PROGRAM

Karşıyaka Belediyesi standındaki etkinlikler 3 Eylül Cuma günü saat 15.00'da Karşıyaka Belediye Bandosu'nun konseriyle başlayacak. Ardından Graffiti Atölyesi ve Bando Trio Canlı Müzik Dinletisi gerçekleştirilecek. Belediye, "Sokak Senin" sloganıyla her hafta Karşıyaka'nın farklı mahallerinde çocuklara ve ailelere yönelik olarak düzenlediği etkinlikleri de standına taşıyacak. Ayrıca fuar süresince farklı günlerde; judo, aikido ve bale gösterileri, konserler, kano boyama aktivitesi, Evrensel Çocuk Merkezi atölyeleri, seramik atölyesi, Merkez Temelli Aile Rehberliği atölye çalışması ve çiçek dağıtımı gibi etkinlikler yapılacak, kedi sahiplendirme standı açılacak. Fuar süresince bisiklet sürüşleri ve mini eğitimler de yapılacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

İzmir Enternasyonal Fuarı'na büyük özenle hazırlandıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka Belediyesi olarak, bu yıl 90'ıncı kez dünya ticaretine ve kültür alışverişine kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na hazırız. Karşıyaka'mızın taşıdığı pek çok önemli özelliği bir arada sunabilmek adına her gün farklı etkinliklerle konuklarımızı ağırlayacağız. Herkesi bu eşsiz fuar heyecanını paylaşmaya, Karşıyaka Belediyesi standını ziyarete bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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