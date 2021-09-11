İzmir Enternasyonal Fuarı'nde espor heyecanı başladı

İZFAŞ'ın iş ortaklığında düzenlenen 'Intel ESL Gaming Fest', oyun startup oluşturmak isteyen yetenekleri 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bir araya getirdi.

'MAĞARA JAM'I TEMASI 'PARADOKS'

Intel ESL Gaming Fest tema duyurusu, yarışmaya dair kurallar ve açılış konuşmasıyla başladı. Teması 'paradoks' olarak belirlenen oyunda, yarışmacılar 48 saat boyunca en iyi startup yani oyun kurgusu için birbirleriyle yarışacak. 'Mağara Jam'adı verilen bu oyun türünde, yarışmacılar belirlenen süre ve temaya uygun tasarımlar yaparak birbirleriyle rekabet edecekler.

"OYUN KÜLTÜRÜNÜ, ÜLKEMİZDE KENDİ TARZIMIZLA YAYMAK İSTEDİK"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Wendigo Games oyun şirketinin kurucusu, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümünün ilk mezunlarından olan Ataberk Palacıoğlu, "Game Jam adında oluşan oyun kültürünü Türkiye'de kendi tarzımızla yaymak istedik. Amacımız, buradan çıkan sonuçları oyun sektörüne kazandırmak" dedi.

Kültürpark uzun havuz yanında kurulan teknoloji ve oyun alanında yarışmacılar stantları içerisinde, 48 saat boyunca kendi tasarımlarıyla bir oyun yapmaya başlayacak. Bu süre içerisinde sponsorlar burada çeşitli etkinlikler yapacak. E-sporlarla ilgili söyleşiler, FIFA turnuvaları gibi çeşitli etkinliklere yer verilecek. Etkinliğin ilk gününde ayrıca, İzmir Cup FIFA yarı final ve final karşılaşmasının ardından şampiyon Kaan Tüzün oldu.

"TUNÇ SOYER'E TEŞEKKÜRLERLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Palacıoğlu, "Kültürkpark'ta bu organizasyonu yapabiliyorsak Tunç Başkan sayesindedir. 15 tane standımız var. Gerçekten büyük bir alandayız. Ne sorun varsa hemen çözülüyor. Her şeyimiz hazır. Tunç Başkan sayesinde daha önce online olarak yaptığımız etkinliğimizin dördüncüsünü fiziksel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

90. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 10 EYLÜL CUMA ETKİNLİK PROGRAMI

ÇİM KONSERLERİ/ 20.30

(Yeraltı Otoparkı Üstü Çim Alan)

İrem Derici

MOGAMBO GECELERİ/ 21.00

(Mogambo Yanı)

Ceylan Ertem

YÜZ YÜZE SOHBETLER

(Yunuslu Havuz )

Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin/ 18.00-20.00

İZMİR SAHNESİ/ 19.00

(Kaskatlı Havuz Sahnesi)

Refik Cemal Ateş Besteleri & Grup 35

FUAR ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

(Ahşap Sahne Çim Alan -Tenis Kortu Önü)

İzmir Çocuk Sahnesi

Bay Balon Palyaço/ 18.00

Şekilli Baloncu/ 19.00

Fuar Çocuk Etkinlikleri/ 16.30-22.30

Şişme Oyun Alanı

Vücut Langırtı

Planetaryum (Çocuk Bilim Çadırı)

Bilicra ile Çocuklar Atölyeleri

İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü/ 18.00-23.00

(Pakistan Pavyonu Sergi Salonu Yanı)

SPOR ETKİNLİKLERİ/ 17.30-23.00

(Tenis Kortu Önü Çim Alan)

MİKROP HİKMET İLE ZAMANA YOLCULUK/ 18.30-20.00

(İsmet İnönü Sanat Merkezi Önü Çim Alan)

ETKİNLİKLER

Bilgi Yarışması/ 18.30-20.30

(Uzun Havuz )

Zipline Parkuru/ 16.00-23.00

(Çim Konserleri Yanı)

Şef Sensin/ 19.00-22.00

(Göl Önü)

SERGİLER/ 16.00-23.00

90. İEF Tarihi Sergisi

(Lozan Kapısı Heykel Önü)

Belenco ile "Refik Anadol Bosphorus" Sergisi

(1B Nolu Hol Önü)

İş Bankası "Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal"

(Atlas Pavyonu)

1875 Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi

(İzmir Sanat Merkezi)

Artifex Ludens -Sanatla Oyun Sergisi

(Atlas Pavyonu)

KİTAP SOKAĞI/ 16.00-23.00

(Eski Göl Gazinosu Önü)

TERRA MADRE ANADOLU TANITIM STANDI/ 16.00-23.00

(Uzun Havuz Girişi)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STANDI/ 16.00-23.00

(Resim Heykel Müzesi Önü)

UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ

(4 NOLU HOL VE ÖNÜ)

INTEL ESL GAMING FEST 2021/ 14.30-22.30

(Mogambo Yanı)

Mağara Jam İEF #2

14.00 - 00.00 Mağara Jam 2. Gün

16.30 - 17.00 Steam Rehberi

17.10 - 17.40 Espor Kültürü

17.50 – 18.20 Oyun Şirketlerine Yatırım Tavsiyeleri

18.30 - 19.00 Mobil Oyun Girişimciliği

19.10 – 19.40 Oyun Sektöründe Kariyer

90. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 11 EYLÜL CUMARTESİ ETKİNLİK PROGRAMI

ÇİM KONSERLERİ/ 20.30

(Yeraltı Otoparkı Üstü Çim Alan)

Mehmet Erdem

MOGAMBO GECELERİ/ 21.00

(Mogambo Yanı)

Sena Şener

YÜZ YÜZE SOHBETLER

(Yunuslu Havuz )

Lal Laleş, Şeyhmus Diken/ 17.15-18.30

Şükrü Erbaş/ 18.45-20.15

İZMİR SAHNESİ / 19.00

(Kaskatlı Havuz Sahnesi)

Şeyma Özbay

FUAR ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

(Ahşap Sahne Çim Alan -Tenis Kortu Önü)

İzmir Çocuk Sahnesi

Şekilli Baloncu/ 18.00

Bay Balon Palyaço/ 19.00

Fuar Çocuk Etkinlikleri/ 16.30-22.30

Şişme Oyun Alanı

Vücut Langırtı

Planetaryum (Çocuk Bilim Çadırı)

Bilicra ile Çocuklar Atölyeleri

İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü/ 18.00-23.00

(Pakistan Pavyonu Sergi Salonu Yanı)

SPOR ETKİNLİKLERİ/ 17.30-23.00

(Tenis Kortu Önü Çim Alan)

MİKROP HİKMET İLE ZAMANA YOLCULUK/ 18.30-20.00

(İsmet İnönü Sanat Merkezi Önü Çim Alan)

ETKİNLİKLER

Bilgi Yarışması/ 18.30-20.30

(Uzun Havuz )

Zipline Parkuru/ 16.00-23.00

(Çim Konserleri Yanı)

Şef Sensin/ 19.00-22.00

(Göl Önü)

SERGİLER/ 16.00-23.00

90. İEF Tarihi Sergisi

(Lozan Kapısı Heykel Önü)

Belenco ile "Refik Anadol Bosphorus" Sergisi

(1B Nolu Hol Önü)

İş Bankası "Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal"

(Atlas Pavyonu)

1875 Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi

(İzmir Sanat Merkezi)

Artifex Ludens -Sanatla Oyun Sergisi

(Atlas Pavyonu)

KİTAP SOKAĞI/ 16.00-23.00

(Eski Göl Gazinosu Önü)

TERRA MADRE ANADOLU TANITIM STANDI/ 16.00-23.00

(Uzun Havuz Girişi)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STANDI/ 16.00-23.00

(Resim Heykel Müzesi Önü)

UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ

(4 NOLU HOL VE ÖNÜ)

INTEL ESL GAMING FEST 2021/ 14.30-22.30

(Mogambo Yanı)

At0m Game Jam #Final

17.00 Mağara Jam Finali Başlangıcı

17.00 - 17.10 Açılış Konuşması

17.10 - 20.30 Takımlar Oyun Tanıtımı

20.30 Mağara Jam Finali Bitişi

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