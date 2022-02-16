İzmir elektrik kesintisi! 16-17 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16.02.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BAHÇELİ, SALİHLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6330,6323/1,6322,6323, 6323/2,6326 SOKAKLAR VE CİVARI

16.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG. NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ,7168 ,7172,7173/1,7165 SOKAKLAR VE CİVARI

16.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7663,7662,7659 SOKAKLAR VE CİVARI

16.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAHALLESI (TR-53)

16.02.2022 09:00 16:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DÜZCE MAHALLESI , ULAMIŞ MAHALLESI VE CEVRESI ÖZEL TRAFOLAR

16.02.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DÜZCE MAHALLESI 4210,4208,4217,4211,4215,4205,4207,4204 SOKAKLAR VE CIVARI

16.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım NAIPLI VE OVACIK MAHALLELERI ÖZEL TRAFOLARDIR.

16.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım BADEMLER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR

17.02.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKARCALI ,YEŞİLDERE,KOSOVA,AZİZİYE MAHALLELERİ,730,1002,1005,1006,1039,1065,1066,1067,1069, 1070,1072,1073,1074,1090,1090,1091,1095,1110,1111,1112,1130,1131,1100,1106,1108,1116,1117,1126, 5276, 5311,5312/1,5335,5337,5337/1,5343,5344,5347,5347/2,5349,5307,5311,5337,5346,5364,5366, 5367,5374,5375,5558,5563, 5575,5552,5555,5559,5560,5561 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 01:00 02:00 OG Manevra MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI

17.02.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET ,ÇALDIRAN MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ,POLİS OKULU

17.02.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VEZİRAĞA,LALE,YEŞİLDERE,YENİDOĞAN MAHALLELERİ

17.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI, İZMİR FOÇA KARAYOLU VE CİVARLARI

17.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ŞÜKRAN KANIK KARACA ÖZEL TR,AYŞE NAZAN BİLGİN ÖZEL TR, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI ÖZEL TR, MEHMET GÖNÜLCAN ÖZEL TR, UFUK AŞICI ÖZEL TR, GÜL DEMİRAY ÖZEL TR, TAN GÜBRE ÖZEL TR, MEHMET ASLAN ÖZEL TR, NALAN ERDOĞAN ÖZEL TR, ANDO TARIM ÖZEL TR, GÖNÜL ENGİN ÖZEL TR, ASIF BAL ÖZEL TR, BERRİN DURMAZ ÖZEL TR VE CİVARLARI

17.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,2179,2182,1615/11, 2175,275/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8208,8762,8761,8207,8762/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8216,8218,8216/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8216,8221, 8219,8211/8 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8047/1 - 8220 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,SEMRA AKSU CADDESİ,8015,8016 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8846,8848 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHİTLER MAHALLESİ,52/20,27,30,125,126,133,134-9638-9640-9641-9656 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,NAMIKKEMAL CADDESİ,442,444,444,463/9 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 10:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TM-1 2/4-A NUMARALI SADIKPAŞA MAH. TRAFOSU, TM-1 1/1 NUMARALI BELEDIYE EVLERI KABIN TRAFOSU, TM-1 1/2 NUMARALI BAYSAN EVLERI KABIN TRAFOSUNUN TAMAMINDA

17.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI BAHADIR, HACI SINAN, ŞEHITLER, ZIYA PAŞA CADDELERI İLE SOKULLU, ORHAN GAZI, ULUBATLI HASAN, ŞEHIT CEVDET AYGÜN,HELVACIOĞLU, MENEKŞE SOKAKLARININ BIR KISMINDA

17.02.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MH HURMALI MEVKII OTOYOL ALAÇATI VIYADÜK ÇEVRESI, 18041 SOKAK VE ÇEVRESI

17.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN

17.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇOBANKÖY MAHALLESI TR-1 VE TR-2 TRAFOLARI TAMAMINDA

17.02.2022 09:00 14:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.FIRAT ,AKDENIZ SOKAKLAR ATATÜRK CAD BIR BÖLÜMÜ M-637

17.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEREKÖY TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

17.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KARABAĞ VE GEDIK MAHALLESI TAMAMI

17.02.2022 09:30 17:30 OG SCADA TESİSİ DEVREYE ALMA AYRANCILAR MAH.139,6913,1913/1,24,6914 SOKAK VE CİVAR ÖZEL TR LER

17.02.2022 10:00 14:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması İNÖNÜ VE MURSALLI MAHALLELERI KISMEN

17.02.2022 10:30 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1594/1,2132/2-3-4,1594/26,2132 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 11:00 14:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÇIKIŞI VE CİVARLARI

17.02.2022 11:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKIILERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

17.02.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım BEYDAĞ İLÇESI TAMAMI

17.02.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım KIRAZ İLÇESI TAMAMI

17.02.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım ÖDEMIŞ İLÇESI KAYMAKÇI+EMIRLI+MESCITLI+ÇAYLI MAHALLELERI KISMEN

17.02.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAGÖL,SKY TV,ÖZMEN TV,KANALTEK,MERHABA RADYO,KAPİTAL RADYO, KORDON FM,TRT BÖLGE VERİCİLER MÜD.,K.YAKA BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ, İBŞB.BTM DAİRE BAŞKANLIĞI RADYOLİNK İST.

17.02.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BORNOVA TM TESİSİLERİ EĞRİDERE,BORNOVA KARATEPE MEVKİ, JANDARMA TELSİZ RÖLE İST., AVEA,TURKCELL,ASELSAN,CAN RADYO,EGE YAYINCILIK,METEOR FM,BAŞAK FM,RADYO 35,AKRA FM,YENİ TV,TÜRKTELEKOM RÖLE İST.,VAKKORAMA, AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. GSM BAZ İSTASYONU KARATEPE

17.02.2022 12:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma AKALAN MAH. AŞAĞI YENMIŞ MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. SÜTÇÜLER MAH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MAH. VATAN. TURNA. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. AKEVLER CD. ÖMEROĞLU. CANSU SK. TESLIMOĞLU SK. KUTLU AKTAŞ. GAZI ATATÜRK. FETTAH DEDEOĞLU SK. ÖRNEKKÖY KÜMESI ÇAMBEL MAH. YOLU. ANKARA CD. EVRANGÜRÜ. SPIL DAĞ YOLU. YAMAN. SÜTÇÜLER KÜME YOLU KÖY İÇI VE CIVARLARI

17.02.2022 12:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÖZBEK MAHALLESININ TAMAMI RÜSTEM MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR

17.02.2022 13:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES

17.02.2022 14:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma AYRANCILAR İNÖNÜ MAH.YAVUZ SULTAN SELIM,AHMET ADAMAN CAD. 140,142,146 ,148 SOKAKLAR M-820

17.02.2022 16:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TM-1 2/4-A NUMARALI SADIKPAŞA MAH. TRAFOSU, TM-1 1/1 NUMARALI BELEDIYE EVLERI KABIN TRAFOSU, TM-1 1/2 NUMARALI BAYSAN EVLERI KABIN TRAFOSUNUN TAMAMINDA

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