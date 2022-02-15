İzmir elektrik kesintisi! 15-16 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15.02.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,AYDOĞDU,ÇAĞDAŞ,AYDOĞDU,İZKENT MAHALELLERİ,BUCA BELEDİYESİ, JANDARMA GENEL KOM.,İZSU ÖZEL TR

15.02.2022 05:30 07:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİPINAR, YEŞİLPINAR, ZEYTİNLİK MAHALLELERİ TAMAMI VE CİVARLARI

15.02.2022 08:30 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ KEMAL ATATÜRK, CAMİ CADDELERİ, 7702 SOKAK, İSTİKLAL CADDESİ, 7528/2 SOKAK VE CİVARLARI

15.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,5106,5107,5108 SOKAKLAR

15.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,1570,1580/1,1580/2 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8049,8050 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6705,6083 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1748 SOKAK VE CİVARI

15.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1748 SOKAK VE CİVARI

15.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1835/1,1764,1827 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6007/14,6007,6142,6007/3,6121 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,AYDIN HATBOYU CADDESİ,548/9,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOCATEPE MAHALLESİ,EŞREFPAŞA CADDESİ,565-566-568-569-637-639-640-641-642-644648 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHİTLER MAHALLESİ,52/20,27,30,125,126,133,134-9638-9640-9641-9656 SOKAKLAR VE CİVARI

15.02.2022 09:00 09:20 OG Manevra KAVAKALAN,BAYRAMLAR,OSMANLAR,BALCILAR,GAMBERLER,YENIKURUDERE

15.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye alma ULUCAK İSTIKLAL MAH. ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. 9147 SK. MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CD. SITKI AYDINEL CD. 9189 SK. 9191 SK. 9193 SK. 9232 SK. 9212 SK. 9187 SK. 9209 SK. 9223 SK. 9181 SK. 9236 SK. 9189 SOKAK VE CIVARLARI DM-2/1

15.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye alma UMURBEY MAHALLESI (TR-49)

15.02.2022 09:00 09:20 OG Manevra KORUCUK,HELVACI,ORMANKÖY,DAĞTEKKE,DÜVERLIK,ÇAMLICA MAH

15.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye alma KUŞÇULAR MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE ÖZEL TRAFOLU ABONELERIMIZDIR.

15.02.2022 09:20 17:20 OG Şebeke Bakım Çalışması DÜVERLIK,ÇAMLICA MAH.

15.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye alma CUMHURIYET MAH.MOLLAÖMER MEVKII VE ALAKEÇILI YOLU VE CIVARLARI, ADNAN MENDERES BULVARI BIR KISMI, BAŞAK VE EMEK SOKAKLARI TR-18

15.02.2022 12:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım TÜRKMEN,KUVVETLI,GÜNLÜCE,İNÖNÜ,MURSALLI,DOLAYLAR,OĞUZLAR, BAYIRLI,SÜLEYMAN DEMIREL,GÖLCÜK,ZAFER,OCAKLI,KÜÇÜKAVULCUK,BEYAZITLAR,HÜRRIYET, UMURBEY,YOLÜSTÜ MAHALLELERI

15.02.2022 12:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım KUVVETLI,MIMARSINAN,BENGISU,TÜRKMEN,EMMIOĞLU MAHALLELERI

15.02.2022 13:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım SÜLEYMAN DEMIREL, GÖLCÜK MAHALLELERI

15.02.2022 16:30 17:00 OG Manevra KAVAKALAN,BAYRAMLAR,OSMANLAR,BALCILAR,GAMBERLER,YENIKURUDERE

15.02.2022 16:30 17:00 OG Manevra KORUCUK,HELVACI,ORMANKÖY,DAĞTEKKE,DÜVERLIK,ÇAMLICA MAH

16.02.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BAHÇELİ, SALİHLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6330,6323/1,6322,6323, 6323/2,6326 SOKAKLAR VE CİVARI

16.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG. NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ,7168 ,7172,7173/1,7165 SOKAKLAR VE CİVARI

16.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7663,7662,7659 SOKAKLAR VE CİVARI

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU,BAHAR MAHALLELERİ,ESKİİZMİR CADDESİ,2913,2928,3192 SOKAKLAR VE CİVARI

16.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAHALLESI (TR-53)

16.02.2022 09:00 16:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DÜZCE MAHALLESI , ULAMIŞ MAHALLESI VE CEVRESI ÖZEL TRAFOLAR

16.02.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DÜZCE MAHALLESI 4210,4208,4217,4211,4215,4205,4207,4204 SOKAKLAR VE CIVARI

16.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım NAIPLI VE OVACIK MAHALLELERI ÖZEL TRAFOLARDIR.

16.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım BADEMLER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR

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