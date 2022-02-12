İzmir elektrik kesintisi! 12-13 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12.02.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI, BAHÇELERARASI MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ,REKREASYON ALANI, DEÜ. DENİZ BİLİMLERİ

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12.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ 6301, 6302, 6302/1, 6303 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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12.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,BAKKAL MEVKİİ YOLU,6718 SOKAK VE CİVARI

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12.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,YÖRÜK ALİ CADDESİ

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12.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548,548/9548/10,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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12.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

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12.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKIYENI SANAYI SITESI İLE HÜKÜMET ÖNÜ CADDESI İLE 502, 503 İŞIK VE ODABAŞI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-25

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12.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEREKÖY TR-2 TRAFOSU TAMAMINDA

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12.02.2022 09:00 09:30 OG Manevra MEHMET AKIF ERSOY MAH. ÖRNEKKÖY MAH. SOĞUKPINAR MAH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MAH. 2.ÖTEYAKA KÜME YOLU SAYRA-ÇINAR. ÇAYIRLAR KÜME YOLU ÖRNEKKÖY KÜMESI NIFÇAYI KÜMESI. ÖZDEŞKENT SITESI İÇ YOLU VE CIVARLARI

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12.02.2022 09:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÖRNEKKÖY MAH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MAH. ÖRNEKKÖY KÜMESI. NIFÇAYI KÜMESI VE CIVARLARI

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12.02.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım GÖLCÜKLER MH. NERGIS SK. KARDELEN SK. KAPALI PAZAR YERI CIVARI MITHATPAŞA MH. 562 SK. MÜBADELE PARKI CIVARI

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12.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-53

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12.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510

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12.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AHMETLI MAH.9,CD. 6103,6104,6110,6105,6102 SOKAKLAR

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12.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİ KAZIM KOR ÖZEL TR VE CİVARLARI

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12.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI

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12.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA

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12.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO

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12.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İĞDELI MAHALLESI KOCAIBRAHIMLER SOKAK TR-5

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12.02.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım HISAR, CERITLER VE SULUDERE MAHALLELERI

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12.02.2022 10:00 15:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

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12.02.2022 10:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO SİTESİ VE CİVARLARI

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12.02.2022 12:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım BEYDAĞ İLÇESI VE MAHALLERIN TAMAMI TAMAMI

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12.02.2022 13:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım TOSUNLAR, YAĞCILAR, HALIKÖY OVA VE ÇAYLI KARŞIYAKA CIVARLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

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12.02.2022 14:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım MERSINLIDERE, SIRIMLI MAHALLELERININ TAMAMI, HALILLER MAHALLESININ DAVULCULAR, AKKEÇILI VE ÇAKICILAR SOKAK VE CIVARLARI

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12.02.2022 14:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KARABULU, UMURLU, TAŞLIYATAK, TUMBULLAR, ÖRENCIK, MAVIDERE, SIRIMLI, OLGUNLAR, AHMETLER, İĞDELI DAMLAR,AZMANLAR, DEMIRAYAKLAR, DOĞANCI OYUKKIRAN MEVKII.

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