İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere neden oldu

Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi bir gala yemeği düzenledi. 10 Eylül'de düzenlenen yemeğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra CHP'nin önemli isimleri katıldı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi. Sürekli, yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki yarı çıplak semazen görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"ÖZÜMÜZE NE DENLİ UZAK DÜŞTÜK"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda 'işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını' savunan Sürekli, "9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN OLACAK İŞ DEĞİL"

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi.

İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü, kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Bunlar Türk milletine yönelik işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yemekte ney ve oyun havası eşliğinde yarı çıplak olarak dans eden semazen büyük tepki topladı. Kullanıcılar, geçen hafta Edremit Belediyesi'nin zincire vurulmuş kadın gösterisini de hatırlatarak "Yazıklar olsun" dedi.

BALIKESİR'DE NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden çarşaflı bir kadının zincire vurulduğu görüntü büyük ses getirmişti. Olay sonrası harekete geçen Balıkesir Valiliği, tepki çeken gösteri ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

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