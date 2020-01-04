İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi gezdi

04.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:11

"Dahi Ressam" olarak adlandırılan Picasso'nun İzmir'deki sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Paris Picasso Ulusal Müzesi iş birliğiyle Arkas Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Picasso: Gösteri Sanatı" adlı sergi, dünyaca ünlü "Matador", "Akrobat" ve "Mavi Şapkalı Kadın" portrelerine ev sahipliği yaptı.

Akdeniz'in bütün kıyılarını yakınlaştırma hedefiyle düzenlenen "Picasso Mediterranee" projesi kapsamındaki sergide Picasso'nun tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar da izlenime sunuldu.

Tüm Akdeniz coğrafyasında ilk kez Türkiye'de 18 Eylül - 5 Ocak arasında ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Uzun kuyruklar oluştu

Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 ülkeden 70 kurumun yer aldığı "Picasso Mediterranee" projesi çerçevesinde ünlü sanatçının bilinmeyen yönlerini tanıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Dahi Ressam'ın "Gösteri Sanatı" sergisinin daha önce dünyanın hiçbir yerinde aynı konseptle sergilenmediğini vurgulayan Unustası, şu bilgileri verdi:

"Sergimiz, küçük yaşlarından itibaren Picasso'nun gösteri sanatlarıyla ilişkisini irdeliyor. Çünkü Picasso, hayatı boyunca dönem dönem sahne sanatlarının farklı yönleriyle ilgilenmiş ve o alanlarda eserler üretmiş. Sergide yer alan eserlerin 62'si Paris Picasso Müzesi'nden geldi ve ilk kez müzeden bu kadar çok sayıda eser bir başka ülkede, şehirde sergilendi."

Heykel alanında da başarılı çalışmalara imza atan Picasso'nun ünlü "Boğa Başı" heykelinin de İzmir'deki sanatseverlerden büyük ilgi gördüğünü anlatan Unustası, "150 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu İzmir için rekor. İlk günden itibaren kapıda soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu." diye konuştu.

Müjde Unustası, sergi ziyaretçilerinin önemli bölümünü öğrencilerin oluşturduğunu, küçük yaşlardan itibaren sanatseverleri Picasso ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Serginin küçük ziyaretçileri

Pablo Picasso'nun Akrobat eserini inceleyen 6 yaşındaki Kuzey Barlas Taneli, sergiden çok etkilendiğini söyleyerek, "Akrobatlar değişik hareketler yapar ama burada sanki ellerinin olduğu yerde ayak, ayaklarının olduğu yerde elleri var gibi geldi bana. Biraz garip. Picasso yapmış, çok ilginç." dedi.

Serginin bir başka küçük ziyaretçisi 8 yaşındaki Defne Tümtürk de kostümleri çok beğendiğini, özellikle ayakkabıları farklı bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA