İzmir'deki barajlarda su seviyesi geçen yıla oranla arttı

Kentte su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Tahtalı Barajı'nın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 36,6 olarak kayıtlara geçerken, 2021'de bu sayısı yaklaşık yüzde 14'lük bir artışla yüzde 49,94'e yükseldi. Aktif doluluk oranı yüzde 28,08 olan Balçova Barajı'nda da geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 15'lik artış yaşandı. Balçova Barajı'ndaki aktif doluluk oranın 2 milyon 285 bin metreküp olup, bunun da 120 günlük suya karşılık geldiğine dikkati çeken İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, "Doluluk oranı sevindirici. Su seviyelerine bakıldığında herhangi bir şekilde endişelendirici bir durum yok. Önümüzdeki 1-1,5 yıl için bir sıkıntı yaşamayacağımızı tahmin ediyoruz. Yağış hasadı henüz başlamadı. Bundan sonraki yağışlarla doluluk oranı yükselecektir" dedi.

Balçova Barajı'nın da doluluk oranına değinen Alpsoykan, "Balçova, sezonluk yağış hasadını aynı yıl içinde bitirdiğimiz bir barajdır. Çünkü küçük bir baraj. Balçova'da 120 günlük suyumuz var. Balçova Barajı'nda da bir önceki yıla göre, yüzde 15'lik bir artış söz konusu. Çeşme'deki Kutlu Aktaş Barajı'nda ise yaklaşık 120 günlük suyumuz var. Tatlı su kaynaklarının dünyada kısıtlı olduğunu biliyoruz. Hem doğaya hem de gelecek kuşaklara sağlıklı bir yapı bırakmak adına suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. Su, en önemli değer kaynağımızdır. Suyumuzu idareli kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.