İzmir'de yeni konutların teslimi, depremin yıl dönümünde

İZMİR'de, geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapımına başlanan 7 proje alanındaki inşaatlarda sona yaklaşıldı. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de konutların teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Şehir içinde belirlenen 7 proje alanındaki inşaatlarda ise sona yaklaşıldı. Konutların, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de teslim edilmeye başlanacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, "7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde bu konutları vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim tarihinde teslime başlayacağız" dedi.