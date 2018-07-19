İzmir'de Yargıtaya Atanan Hukukçulara Veda Yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'a atanan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, "Geriye baktığımızda çok şey yaşadık. Şükürler olsun bugün bizler galip geldik. Bu devlet ayakta, bizler ayaktayız. Hür, bağımsız devletimizde, cumhuriyetimizde hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Badalı ve İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Balbal'ın HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanması onuruna İzmir Arena'da veda yemeği düzenlendi.

Doğru, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bütün organlarıyla ve gücüyle ayakta olduğu bir dönemde yaklaşık 4,5 yıl önce göreve başladığı İzmir Adliyesi'nde büyük görevlerin üstesinden başarıyla geldiklerini ifade etti.

İzmir'de görev yaptığı süre içinde adeta 40 yılda yaşanabilecek şeyleri yaşadıklarını dile getiren Doğru, şöyle konuştu:

"Mayınlı yolda ve közler üzerinde yürümek gibi bir şeydi. FETÖ bütün organlarıyla bütün gücüyle ayakta. Bizlerin altından halıyı çekmeye çalışıyor, ülkenin altından halıyı çekmeye çalışıyor ve başka yerlere teslim etmek istiyor. Bir avuç daha önceden tanıdığım, güvendiğim sevdiğim, şu an aramızda bulunan arkadaşlarımızla bir mücadeleye giriştik. 30 Mart seçimleri vardı, liman kumpası vardı. Karşımızda bir medya ordusu vardı. Yalan vardı, dolan vardı, hile vardı. Her şey vardı, şer vardı. Bizler ihlas ile vatanına, milletine, devletine, hizmete çalışan, bu devleti, milleti ayakta tutmaya çalışan, adalet adına, bağımsızlık adına, devletimizin bekası adına, dış destekli bu hainlere karşı nereden geleceğini bilemediğimiz saldırılara, hile ve desiselere karşı cesur yürek olarak bir mücadele içine girdik. Geriye baktığımızda çok şey yaşadık. Şükürler olsun bugün bizler galip geldik. Bu devlet ayakta, bizler ayaktayız. Hür, bağımsız devletimizde, cumhuriyetimizde hep birlikte yaşıyoruz."

Geçmişe dönüp baktığında önemli kırılma noktaları olduğunu gördüğünü, bunlardan birisinin de HSYK seçimleri olduğunu vurgulayan Doğru, "Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle HSYK seçimlerini eğer FETÖ kazansaydı, yargıda birlik kazanmasaydı 15 Temmuz'a hiç ihtiyaçları olmayacaktı. Bu ülkeyi o seçimde ele geçireceklerdi. O kadar önemliydi." diye konuştu.

Doğru, FETÖ'den arınmış İzmir Adliyesi'nin mensuplarının dağ taş, dere tepe demeden il il, ilçe ilçe dolaşarak büyük fedakarlıklarla HSYK seçimlerindeki başarıda pay sahibi olduğuna dikkati çekti.

İzmir Adliyesi'nin terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğradığını da hatırlatan Doğru, bu saldırının arkasında FETÖ olduğunu söyledi.

Doğru, şöyle devam etti:

"PKK görünümlü aslında FETÖ saldırısına uğradık. Bu saldırılar, buradaki mücadelenin ne kadar yerinde, ne kadar sonuç getirici, ne kadar doğru bir mücadele olduğunun ölçüsüdür. Cezaevi aracımıza da saldırı oldu. Arkadaşlarımız yaralandı. PKK'nın saldırısında iki çok değerli kardeşimizi Fethi Sekin ve Musa Can kardeşimizi kaybettik ama hedef çok büyük bir katliamdı. Hakim, savcı, adliye çalışanı, avukat ve vatandaş hedefleri buydu. Hedefleri, İzmir adliyesini çökertmekti ama hainler başarıya ulaşamadı. Kahraman Fethi Sekin kardeşimizi binlerce rahmet ve minnetle anıyoruz."

Süreç içinde kamuoyunun yakından takip ettiği, ülke gündemini yakından ilgilendiren dava ve soruşturmaların da üstesinden zorluk çekmeden geldiklerini ifade eden Doğru, "Tek yürektik, tek bilektik. Hepimiz kardeş olduk bu ülkenin geleceği için çalıştık. İzmir Adliyesini bir huzur adliyesi, bir kardeşlik adliyesi olarak anılır hale getirdik." dedi.

"Bu mücadelenin içinde olmaktan şeref duyuyorum"

Yargıtaya atanan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Öztürk de yaptığı konuşmasında 12 yıl önce göreve başladığı İzmir Adliyesi'nde emekli olmayı planladığını ancak devletin ve milletin yaşadığı ihanetler sonrası bu düşüncesinin değiştiğini ifade etti.

Yargı teşkilatının da diğer kurumlar gibi ihanetler nedeniyle derinden etkilendiğini dile getiren Öztürk, "Hain yapıların yok edilmesi ve en şiddetli şekilde cezalandırılması konusunda yargı teşkilatına büyük görev düşmüştür. İzmir Adliyesi hain FETÖ terör örgütü ile amansız bir mücadele vermiş ve ciddi şekilde başarı elde etmiştir. Bu mücadelenin içinde olmaktan şeref duyuyorum."

İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıda 2 şehit verildiğini, cezaevi servis aracına saldırıda ise 9 infaz koruma memurunun yaralandığını hatırlatan Öztürk, bu saldırıların vatana, millete ve devlete olan sadakatlerini artırdığını, tek vücut olarak hainlerle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Yargıtaya atanan Doğru, Öztürk, Badalı ve Balbal'a günün anısına plaket verildi.