İZMİR (İHA) - İzmir'de vicdansızlık: Zehirlenen 15'in üzerinde sokak hayvanı öldü

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde 15'in üzerinde sokak hayvanı, zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yemesiyle öldü. Mahalle halkı, bu vicdansızlığa tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Urla ilçesi Torasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu. Bu etleri yiyen 30'un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Zehirlenen 30'un üzerindeki sokak hayvanından 15'in aşkını öldü. Yollar, sahil kıyıları telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi.

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.