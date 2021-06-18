Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
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Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında İzmir'de görev yapan bir Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Düzbiçen çiftine 67'nci evlilik yıl dönümlerinde kutlama sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında İzmir'de görev yapan bir Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Düzbiçen çiftine 67'nci evlilik yıl dönümlerinde kutlama sürprizi yaptı.

Çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdüren Vefa Sosyal Destek Grupları İzmir'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa İletişim Merkezi vasıtasıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları salgın sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.

Aşılama ve tedbirlere uyulmasının ardından vaka sayılarının düşmesine rağmen Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Karabağlar Kaymakamlığına bağlı grup üyeleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 90 yaşındaki Rahmi ve Arife Düzbiçen çiftinin 67. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Evin bahçesinde düzenlenen kutlama partisinde Düzbiçen çifti ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri pasta kesti.

Yapılan sürprizle mutluluk yaşayan emekli bandocu Rahmi Düzbiçen, görevlilere cümbüş çalarak teşekkür etti.

Öte yandan İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri de bu sırada çiftin kimlik belgesi işlemlerini tamamladı.

"Unutamayacağım bir gün yaşadım"

Rahmi Düzbiçen, AA muhabirine, salgının başında bu yana eşiyle tedbirlere uyduklarını, evlerinden gerekmedikçe çıkmadıklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Düzbiçen, "Allah devletimizden razı olsun. Çok dua ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok dua ediyorum. O gitti mi Türkiye'nin ocağı batar. Vefa ekibi bugün bizi çok mutlu etti. 67. evlilik yılımızı kutladı. Unutamayacağım bir gün oldu. Onlar beni sevindirdi ya Allah da onları sevindirsin." dedi.

"Bu süreç bitinceye kadar görev yapmaya devam edeceğiz"

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Leyle Altındağ ise salgının hizmet götürdükleri vatandaşların mutlu olduğunu görmenin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Hastalık bitinceye kadar görev yapmaya devam edeceklerini aktaran Altındağ, "Bugün bir çiftimizin 67. evlilik yıl dönümünü kutladık. Yaşlı çiftin yüzünün gülmesi çok güzel." dedi.

Çiftin oğulları Fehmi Düzbiçen ise anne ve babasının unutamayacakları bir evlilik yıl dönümü yaşadığını belirterek başta Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği olmak üzere tüm vefa ekibine teşekkür etti.

Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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