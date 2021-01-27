İzmir'de sağlık çalışanlarından kan bağışı kampanyası
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İzmir'de sağlık çalışanlarından kan bağışı kampanyası

27.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:39
İzmir'de sağlık çalışanlarından kan bağışı kampanyası

İEÜ Medical Park Hastanesi sağlık çalışanları, koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarının artırılması amacıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İEÜ Medical Park Hastanesi sağlık çalışanları, koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarının artırılması amacıyla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı, koronavirüs salgını dolayısıyla kan stoklarında ciddi azalma olduğunu açıkladı. Bunun üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi sağlık çalışanları, hastane bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında bir günde 72 kişi kan bağışında bulunurken, 16 adet de kök hücre numunesi toplandı. Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen organizasyonda, sağlık çalışanları bağış aracı önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak, form doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

'ZOR GÜNLERİ BİRİKTE AŞMAYA KARARLIYIZ'Pandemi nedeniyle kan stoklarındaki azalmaların bağış kampanyaları ile önüne geçilebileceğini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Satılmaz, "Dünya zor günlerden geçiyor. Biz de ülke olarak bu zor günleri birlikte aşmaya kararlıyız. Kendileri, sevdikleri ve hastalar için sağlık çalışanlarımızı kan bağışına davet ettik. Gösterilen ilgi bizi memnun etti. Bir gün herkesin kana ihtiyacının olacağı unutulmamalı" dedi.Hem bağışta bulunan hem de kampanyada görevli olan Hemovijilans Hemşiresi Tuğçe Zeyrek ise "Kan bağışlayarak birçok insanı hayata bağlayabilirsiniz. Sağlık çalışanları olarak en büyük amacımız hastalarımızı sağlıklı bir şekilde evlerine göndermek. Bu süreçte de kan bağışına olan ihtiyaçtan dolayı Türk Kızılayı ile kan bağışı kampanyası başlattık. Kampanya sürecinde sağlık çalışanlarımızdan kan bağışına talep oldukça fazla oldu. Sağlık çalışanları olarak herkesi kan bağışına davet ediyoruz" şeklinde konuştu.'BAĞIŞLANAN HER KAN 3 KİŞİYE CAN OLUYOR'

İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ise kan bağışına verdikleri destekten dolayı hastane yönetimine teşekkürlerini ileterek, "Bağışlanan her kan 3 kişiye can oluyor. Sağlık çalışanlarının duyarlılığı bizi çok mutlu etti. Sokağa çıkma yasaklarında da kan vermeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


İzmir'de sağlık çalışanlarından kan bağışı kampanyası
İzmir'de sağlık çalışanlarından kan bağışı kampanyası
İzmir'de sağlık çalışanlarından kan bağışı kampanyası
İzmir'de sağlık çalışanlarından kan bağışı kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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