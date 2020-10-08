İzmir'de sağanak ve dolu yağışı (2)

İZMİR'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından kentte etkili olan yağış nedeniyle ilginç görüntüler oluştu.

İZMİR'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından kentte etkili olan yağış nedeniyle ilginç görüntüler oluştu. Bir vatandaş Bayraklı ilçesinde kaldırımda yağmur yağarken yere diz çökerek dua etti. Buca ilçesinde de bazı vatandaşlar caddedeki sudan etkilenmemek için bir hafif ticari aracın tamponuna basarak karşıya geçti. Bayraklı ilçesindeki Sevgiyolu'nda ise iş yerlerini su bastı.

Sibel DALLI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sibel DALLI