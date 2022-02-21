İzmir'de paylaşımları tepki çeken belediye meclis üyesi CHP'li Bülent Uygur partisinden istifa etti

İZMİR (AA) - İzmir'de zeytinyağını kadın fotoğrafı kullanarak anlattığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tepki çeken CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur partisinden istifa etti.

Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti listesinden girdiğim, ittifakın devamı için CHP Meclis üyesi olarak devam ettiğim ve 3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Partililer meclis üyeliğinden de istifasını istedi

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '"Bu istifa anlamsızdır, Millet İttifakı'nın ortak ismi olan Buca Belediyesi Meclis Üyesi Uygur'un CHP'den istifa etmesi, kendileri için bulunmuş siyasi bir çözümdür. Olması gereken ahlak ve değer tanımayan bu kişinin meclis üyeliğinden de istifa etmesidir." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, Uygur'un sadece partisinden istifasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin adayı olarak seçilmesi, nihayetinde de CHP'nin üyesi olması ortaklar arasında bir kriz yaratmış belli ki. Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti bu hamleyle sorumluluktan kaçamaz.

Ortada toplum vicdanını yaralayan, kadını aşağılayan, milli ve manevi değerleri yok sayan ortak bir isim vardır ve bu şahıs milletin verdiği yetkiden, belediye meclis üyeliğinden de istifa etmelidir."