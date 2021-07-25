Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
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Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı

Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi.

Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Janek K. (40) bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek K. de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Üst geçitten izlediler

Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin uyarısıyla çevredekiler uzaklaştırıldı, bazı kişilerin ise üst geçide çıkarak çalışmaları izlemesi dikkati çekti.

Otomobilin sabah saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 2 ağır yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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