İzmir'de öğrenciler için 'Kariyer Günleri' başladı

Kavram Meslek Yüksekokulu, 3. Kariyer Günleri düzenledi.

Kavram Meslek Yüksekokulu, 3. Kariyer Günleri düzenledi. Üç gün süren etkinlikte Prof. Dr. Küçükaltan, öğrenci ve mezunların kurumlarla buluşturularak iş ile staj fırsatlarını yakalamaları, kurumların işe alım süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığını belirtti.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun 19-21 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirdiği Kariyer Günleri'nde kamu sektöründeki kurumlar ile özel sektördeki firmaların üst düzey yöneticileri öğrencilerle bir araya geleceği belirtildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun İzmir'de 2,5 yıldır eğitim verdiğini söyleyerek doğrudan Yükseköğretim Kurulu'na bağlı, 29 program ile eğitime devam ettiklerini ifade etti. Türkiye'de sadece 4 bağımsız vakıf meslek yüksekokulu bulunduğunu anlatan Küçükaltan, ön lisans düzeyinde eğitim verdiklerini belirtti.

"ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ"

Ara insan gücünü yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçükaltan, "Biz sektör temsilcileri ile toplantı yaptığımızda ara insan gücünün ne kadar önemli olduğunu ve ön lisans mezunlarının sektörde çalışmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizi sektörlerle entegrasyonu için büyük gayret gösteriyoruz. Son bir yılda önemli kuruluşlarla protokoller yaptık. Kariyer günleri üniversite sanayi iş birliği için önemli bir adımdır. Kariyer günleri öğretimin bir parçasıdır. Daha önce yapılan kariyer günlerinde sektör temsilcileri ile öğrencilerimiz, kartvizit alışverişi yapıyor, yüz teması kuruyordu. Bu durum öğrencilerimizin daha iyi tanınmasını, staj ve iş olarak daha kolay istihdamını sağlıyordu. Pandemi nedeniyle Kariyer Günleri etkinliğimizi online olarak yapıyoruz. Öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"KAMUDA STAJ İMKANI ARTIYOR"

Öğrencilerin eğitime uzaktan devam ettiği bir dönemde bu etkinliğin çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanı Dr. Neşe Gülmez, bütün üniversitelerde bulunan kariyer merkezlerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Bölgesel kariyer fuarları ile binlerce öğrencinin doğrudan işverenlerin insan kaynakları temsilcileriyle buluşabildiğini kaydeden Gülmez, "Kariyer planlama dersleri hem kamu hem özel sektörle öğrencilerin buluşmasını sağlıyor. Kurum olarak biz 6 bin öğrenciye staj imkanı sağladık. Kamu kurumlarındaki staj imkanlarını artırarak her bir öğrencinin ulaşabilmesini istiyoruz. Sadece 4'üncü sınıf lisans öğrencileri katılıyor ama kapsamını genişleteceğiz. 50 binin üzerinde öğrencimiz kamu ve gönüllü kuruluşlarda staj yapma imkanı bulacak" dedi.

"KOVID-19 SONRASI İŞ YAŞAMI DEĞİŞİYOR"

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, 'Kovid-19 sonrası insan kaynakları ve kariyer hedeflerinin değişimi' konulu konuşmasında pandemi nedeniyle ülkelerin bir savaş verdiğini hatırlatarak eldeki sınırlı silahların aşılar olduğunu dile getirdi. Pandemiyle mücadelenin gerektiği gibi verilemediğini söyleyen Tanyeri "Çok acı çeken sektörler oldu. Kapalı dükkanlar, restoranlar nedeniyle binlerce kişinin ekmek yediği hizmet sektöründe kötü tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye pes etmedi. Sanayi sitelerinde bacalar tütmeye devam etti. Türkiye ihracat rekorları kırmaya devam etti. Bacasız sanayi turizmin durması ile kaybettiğimiz açığı sadece mal ihracatıyla karşılayabilirdik. Türkiye bunu başardı" diye konuştu.

Çalışanların sağlıklarını korumaya çalışırken işlerini kaybetme korkusuyla düşük motivasyonlu işe geldiğini ifade eden Mustafa Tanyeri, Kovid-19 sonrasında şirketleri önemli bir sınav beklediğini söyledi. Kısa çalışma ödeneğinin sona erdiğini ve işten çıkarma yasağının devam ettiğini hatırlatan Tanyeri, şöyle devam etti:

"Şirketin en değerli varlığı olan insan kaynağı, çalışanların morallerini yükseltecek sosyal destek programlarıyla neler yapılacağını göreceğiz. Hükümetler de bunun bir parçası. Çalışanın yanında olunduğu hissettirilmeli. Toplum olarak her travmatik süreci yaşıyoruz. Dünya dijital dönüşüme pandemiden önce girmişti. Ama pandemi bunu hızlandırdı. İhracat e ticarete dönüştü. Bugünün meslekleri de değişim altında. Sadece diplomaya güvenmeden üzerine koymak gerekiyor. Kovid-19 sonrası iş hayatında evden çalışma yaygınlaşacak. Ancak çalışanlar için bu çok avantajlı gözükmüyor. İnsan hala bir arada olmak zorunda. Takım çalışmasını yaşamalı."

"DİJİTAL KARİYERİN ÖNEMİ ARTIYOR"

Toplantıda, 'Dijital Kariyer' konulu bir konuşma yapan İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak da kariyer yolculuğunun doğumla başladığına dikkat çekti. Eğitim kurumları ve çalışmaların gelecekte insanları önce mesleğini, sonra işini, daha sonra ise hayatını kazandırmada aracı olduğunu ifade eden Kabak, "Eğitim kurumları bize bir tapu sunuyor. Bu tapuya sahip olan kişi sayısı çok fazla. Herhangi bir kuruma başvurduğunuzda sizler gibi çok aday oluyor. Diğerlerinden farkınızı ortaya koyduğunuzda rakiplerden öne çıkarsınız. Eğitim yaşamınızda dinamik süreçte kendinizi yenilemek ve sürekli öğrenmek zorundasınız. Pandemiyle birlikte hem çalışma hem sosyal hayat değişti. Dijitalleşme hayatın vazgeçilmez bir gerçeği. İŞKUR olarak ilk istihdam fuarını yaptığımızda yaklaşık 140 bin katılımcı fiilen yer aldı. Ancak bugün toplantılarımız dijital ortama aktarıldı" dedi. Öğrencilere kariyerlerini planlarken hedef belirlemeli ve çalışacakları sektörü seçmeleri konusunda uyarılar yapan Kabak, 21. yüzyılın iş dünyası konusunda şu bilgileri verdi:

"Sadece meslek sahibi olmak yeterli değil. Mesleklerin de içeriği değişiyor. Bir araştırmaya göre bugün doğan çocukların yüzde 65'inin emekli olacağı meslek şu an dünyada yok. Hangi sektörde çalışacağınıza karar verin, hatta bunu daha özelleştirerek çalışmak istediğiniz departmanı belirleyin. Özgeçmişiniz 30 saniyede incelenir ve içinde göze batan bir unsur aranır. Bunu öne çıkaramazsanız iş fırsatını elinizden kaçırmış olabilirsiniz. Önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla sosyal ve teknoloji yetkinliklerine sahip olan çalışanlar gerekecek. Kariyer hareket planını yaparken network oluşturup kariyer sitelerinde eyleme geçin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı