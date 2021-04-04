İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çalışan motorlu kuryeler, ilçedeki bazı sitelere motosikletleriyle girmelerinin yasaklandığını ve asansörleri kullanmalarına izin verilmediğini iddia ederek ikinci sınıf muamele gördüklerini söyledi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çalışan motorlu kuryeler, ilçedeki bazı sitelere motosikletleriyle girmelerinin yasaklandığını ve asansörleri kullanmalarına izin verilmediğini iddia ederek ikinci sınıf muamele gördüklerini söyledi. Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Bu şekilde yasaklar arttıkça da paket teslim ederken zaman kaybediyoruz ve kaybettiğimiz zamanı kazanmak için kendimizi tehlikeye atıyoruz. O nedenle kazalar da artıyor" dedi.

Pandemi döneminde en fazla mesai yapan iş kolları arasında motosikletli kuryeler de yer alıyor. Birçok vatandaş koronavirüs nedeniyle eve sipariş vermeyi tercih ederken, Karşıyaka'da motorlu kuryeler de tıpkı diğer meslektaşları gibi yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Mavişehir Mahallesi'ndeki bazı sitelere motosikletle girişin ve asansör kullanımının yasaklandığını savunan kuryeler duruma tepki gösterdi. Pandemi döneminde artan iş yoğunluğuna dikkat çeken Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Bursalı, "Sıkıntılarımız her geçen gün artıyor. İlk olarak motosikletlerimiz sitelere almamaya başladılar. Ardından da asansör kullanmamızı da yasakladılar. Pandemi döneminde olduğumuz için vatandaşlarımızla daha yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz. Sadece yemek olarak düşünmemek gerekiyor. Biz yeri geldiğinde yemek, yeri geldiğinde ilaç götürüyoruz. Fakat bizlere saygısızlık yapıldığını düşünüyoruz. Sağlık çalışanlarından sonra en fazla mesai yapan iş kolları arasındayız. Vatandaşlar evlerinde güvenli bir şekilde otururken onlara hizmet veriyoruz. Bu çabanın karşılığında teşekkür beklerken bu tür saygısızlıklarla karşılaşıyoruz. Bunlar hoş değil. İkinci sınıf muamele görüyoruz ve rencide oluyoruz. Bu şekilde yasaklar arttıkça da paket teslim ederken zaman kaybediyoruz ve kaybettiğimiz zamanı kazanmak için kendimizi tehlikeye atıyoruz. O nedenle kazalar da artıyor. Şu süreçten sonra isterseniz yasaklarınızı koyabilirsiniz. Ancak bu dönemde bizlerin de hızlı olması gerekiyor" dedi.'MASKE KURALINA ÖZEN GÖSTERİLMİYOR'Paketlerini götürdükleri müşterilerin büyük çoğunluğunun maske kuralarına uymadığını savunan Burak Akar, "Bizler, koronavirüs önlemleri kapsamında maske kuralına çok dikkat ediyoruz. Özellikle paket teslim ederken maskelerimizi kontrol ediyoruz. Ancak paket vermeye gittiğimiz vatandaşların, bizlerin verdiği önemi vermediğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir siteye paket vermeye gittiğimde sipariş sahibinin koronavirüs olduğunu öğrendim. Müşterilerin büyük çoğunluğu bizlere maskesiz bir şekilde kapı açıyor. Biz taşıyıcı olabiliriz veya onlardan bizlere bulaşabilir. Maske konusuna daha fazla önem vermeliyiz" dedi.

Sitelerdeki zaman kaybının kazaları artırdığının belirten Taylan Akça, "Yaklaşık 4 senedir bu mesleği yapıyorum. Ancak son bir senede işimiz çok zorlaştı. Biz paket yetiştirmek için canımızı tehlikeye atıyoruz. Sitelerde zaman kaybı artınca da kazalarda artış yaşanıyor. Bu sebeple site yönetimlerinin aldığı kararları doğru bulmuyorum. Bu sadece İzmir'in değil, tüm büyük şehirlerin sorunu. Bizler teşekkür beklerken bir de ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz" diye konuştu.


İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi
İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de motorlu kuryelerden, 'ikinci sınıf muamele' tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:40:39. #1.14#
title