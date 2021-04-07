İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ö.A. (57) idaresindeki Osmangazi-Işıkkent hattında yolcu taşıyan minübüs, Dumlupınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı'ya (26) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karadumanlı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Karadumanlı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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