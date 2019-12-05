İzmir'de kültür sanat

05.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:22

İzmir'de sanatseverler, tiyatro, dans ve konserle dolu bir hafta geçirme imkanı bulacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, yarın, 7, 10 ve 11 Aralık'ta "Oğul" adlı oyunu Karşıyaka Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşturacak. Gert Hofmann'ın yazıp Barış Eren'in çevirdiği eserde, 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan oğlunu arayan bir annenin öyküsü konu ediliyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde, yarın ve 7 Aralık'ta "Sandalım Kıyıya Bağlı", 11 Aralık'ta ise "Kaşıkçılar" oyunları izlenebilecek.

Dinçer Sümer'in yazıp Murat Çidamlı'nın yönettiği "Sandalım Kıyıya Bağlı" oyununda, biri Türk, diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dansla anlatılıyor.

Musahipzade Celal'in yazıp Metin Oyman'ın rejisörlüğünü üstlendiği "Kaşıkçılar" ise bir kaşıkçı ustasının hayatını ve geleneksel sanatları sahneye taşıyor.

Bale ve konser

İzmir Devlet Opera ve Balesi, yarın ve 7 Aralık'ta El Hamra Sahnesi'nde "Şekeronya"yı minik izleyicilerin beğenisine sunacak.

Nazlı Zeynep Ergüven'in yazdığı eserin rejisörlüğünü Barış Meydan üstleniyor. Eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer Ulaş gerçekleştirdi. "Şekeronya"nın ışık tasarımı ise Sedat Özen'e ait.

Eserde, büyülü bir masal ülkesinde yaşayan "Fırıldak" adlı karakterin okuma yazma macerası anlatılıyor.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 13 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İsmet İnönü ve Demirhan Altuğ'u Anma Konseri" verecek.

Viyolonsel sanatçısı Kirill Robin'in solist olarak katıldığı konseri Şef Hakan Şensoy yönetecek. Konser programında, R. Wagner, A. Haçaturyan ve F. Guldan'ın eserleri seslendirilecek.

Festival

Oyun Hamuru Tiyatrosu tarafından İzmir Doğaçlama Tiyatro Festivali'nin dokuzuncusu, 6-8 Aralık'ta düzenlenecek.

Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi Halk Sahnesi'nde "Şiir" temasıyla düzenlenecek ve farklı şehirlerden 9 farklı ekibin katılacağı festivalde, atölyeler ve gösteriler gerçekleştirilecek.

Fashion Film Festival İstanbul, İzmir edisyonuyla yarın ve 7 Aralık'ta Fransız Kültür Merkezi'nde uluslararası moda yapımlarını izleyiciyle buluşturacak.

Herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek festivalde, söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA