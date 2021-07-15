Son dakika haberleri | İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
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Son dakika haberleri | İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

Son dakika haberleri | İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir çocuk annesi 27 yaşındaki Hatun Özsoy, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken, araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir çocuk annesi 27 yaşındaki Hatun Özsoy, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken, araç içerisinde bulunan bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, Karabağlar ilçesinde bir benzin istasyonunda kendisini polise ihbar ederken, öldürülen kadının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürek burktu.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a (27), kamyonet içerisinde bulunan Y.K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

KENDİSİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Y.K., kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir çevreyolunda bulunan bir benzin istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Y.K.'yi gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAHRETTİ

Öte yandan Y.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hatun Özsoy'un sosyal medya hesabından, yaklaşık iki ay önce yaptığı "Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" yazılı paylaşımı yürek burktu. Talihsiz kadının üç ay önce de "Belki bir gün yaşlanacağım, ama asla büyümeyeceğim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Gözaltına alınan şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika haberleri | İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
Son dakika haberleri | İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
Son dakika haberleri | İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
Son dakika haberleri | İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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