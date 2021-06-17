HDP binasına saldıran şüphelinin kan donduran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
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HDP binasına saldıran şüphelinin kan donduran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

HDP binasına saldıran şüphelinin kan donduran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'deki HDP il binasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Polise teslim olan saldırgan ise ilk ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" dedi. Emniyette işlemleri devam eden saldırganın sosyal medyada "Kin yuttuk kan kusturacağız" ifadeleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri duyulması sonrasında bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Saldırgan bir süre sonra polise teslim olurken olayda bir parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

HDP binasına saldıran şüphelinin kan donduran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

"KİMSE İLE BİR BAĞLANTIM YOK"

Gaziemir ilçesinde oturan O.G'nin 27 yaşında olduğu öğrenilirken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Bir kişinin ölümüne neden olan zanlı, Cumhuriyet'in haberine göre "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK'dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİNİN PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU

HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. O.G.'nin sosyal medyada 'Kin yuttum kan kusturacağım' yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı görüldü.

İşte O.G.'nin yaptığı paylaşımlar:


İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (5)
İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (5)
HDP binasına saldıran şüphelinin kan donduran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
HDP binasına saldıran şüphelinin kan donduran sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
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