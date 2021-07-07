Son dakika haberi: Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a şartlı tahliye kararı
Son dakika haberi... İzmir'de görülen rüşvet ve irtikap davası kapsamında tutuklu bulunan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
İzmir'de görülen rüşvet ve irtikap davası kapsamında tutuklu bulunan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı