Son dakika haberi: Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a şartlı tahliye kararı
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Son dakika haberi: Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a şartlı tahliye kararı

Son dakika haberi: Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a şartlı tahliye kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İzmir'de görülen rüşvet ve irtikap davası kapsamında tutuklu bulunan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İzmir'de görülen rüşvet ve irtikap davası kapsamında tutuklu bulunan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a şartlı tahliye kararı - Haberler
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