İZMİR'DE EVİN BAHÇESİNDE 2 BİN 700 YILLIK MOZAİKLER BULUNDU

İZMİR (DHA) - İzmir'in Konak ilçesinde kaçak kazıda yerin 10 metre altında ev şeklindeki bölmede, Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen ve ihtişamı simgeleyen yaklaşık 2700 yıllık iki mozaik bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık bir ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Kaçak kazı çukurunda; M.Ö. 753 ile M.Ö. 509 yıllarını kapsayan Erken Roma Dönemi Romalı zengin bir aileye ait yapı olduğu tahmin edilen, iki adet kanatlı insan ve ellerinde iki adet horoz tasvirli mozaik ve sütunlar bulundu. Mozaiklerin genellikle bu tip konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediğinin değerlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 3 şüphelinin, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıklarını, iş makinesinin ilerlememesinin ardından kazma kürekle kuyu kazıp mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyledikleri aktarıldı.