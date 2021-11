İzmir'de coğrafi işaretli ürünler zirvesi yapılacak

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda 29 Kasım'da Anatolia Coğrafi İşaret Zirvesi düzenleniyor. İZFAŞ'ın "digitalizmirfair" platformu üzerinden çevrim içi yapılacak zirvede tarım sektörü paydaşları, üreticiler, bilim insanları, tüketiciler ile tarım ve gıda konusuna ilgi duyan yurttaşlar buluşacak. Ön kayıt yaptıran herkes zirveye katılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda, coğrafi işaretli ürünlerde ilk sıralarda yer alan İzmir'de 29 Kasım'da çevrim içi Anatolia Coğrafi İşaret Zirvesi düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA), Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dev Ajans işbirliğiyle düzenlenecek zirve İzmir'den Anadolu'ya yerli ve milli üretimi destekleyerek coğrafi işaretli ürünlerin ve bölgelerinin bilinirliğini arttırmayı hedefliyor. İZFAŞ'ın "digitalizmirfair" platformu üzerinden çevrim içi yapılacak ve saat 11. 00'de başlayacak zirve, ülkemizde kendine has özellikleri bulunan ürün ve unsurlar için üreticiler, tüketiciler ve kamu kuruluşlarını ortak bir platformda bir araya getirerek işbirliğini geliştirmeyi de amaçlıyor. Sosyo-ekonomik ve kültürel boyutta büyük önem taşıyan coğrafi işaretlerin tanıtımı ve korunması, kaliteli üretimin teşviki, ulusal ve küresel pazar değerini arttırmakla ilgili konuların tartışılacağı zirvede alanında uzman birçok konuşmacı yer alacak. Ön kayıt yaptıran herkes zirveye katılabilecek Zirveyi izlemek isteyenler "anatoliazirveleri. com" üzerindeki ön kayıt formunu doldurarak ücretsiz katılım sağlayabilecek. "Marka Şehir İzmir" başlığıyla yapılacak ilk oturumda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi konuşma yapacak. Zirvede YÜciTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, DEÜ SBE Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, arkeolog ve gıda mühendisi Ahmet Uhri, gazeteci-yazar Nedim Atilla, ziraat mühendisi ve İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak, Değirmenci Patent & Marka Kurucusu avukat Hayriye Değirmenci Yadel, gurme ve şef Ahmet Güzelyağdöken de konuşacak.

