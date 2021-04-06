İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir deponun önünde bulunan, biri tır üzerinde yüklü 3 konteyner içerisinde çok sayıda göçmen yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir deponun önünde bulunan, biri tır üzerinde yüklü 3 konteyner içerisinde çok sayıda göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin konteyner içerisinde İzmir Limanı'na buradan da yasa dışı yollarla İtalya'ya geçirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi 2540 Sokak'ta bulunan bir depoda, konteynerler içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sabah 10.30 sıralarında bölgeye giden ekipler, konteyner önüne bisküvi kolisi koyularak gizlenmiş halde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Irak, İran, Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenlerin oldukça halsiz halde oldukları, tuvalet ihtiyaçlarını da konteyner içerisinde pet şişelere giderildikleri öğrenildi.

DEPO DÜN KİRALANMIŞ

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirledi. Depoyu kimin veya kimlerin belirlediğine yönelik çalışma başlatıldı.

KAÇAK GÖÇMENLER SONRADAN BİNDİRİLMİŞ

Ayrıca nakliye firması yöneticilerinin ifadesinde, bisküvi kolilerini dün konteynerlere yükledikleri, kendilerinin bilgisi olmadan gece saatlerinde göçmenlerin konteynerlere bindirildiğini öne sürdükleri belirtildi. Konteyner içerisindeki göçmenlerin tırlarla önce İzmir Limanına, buradan da deniz yoluyla İtalya'ya geçirilmek istendiği öğrenildi.

Bölgede jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı.

(Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan - Hakan Polat/İHA)

İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de bisküvi taşıyan konteyner içerisinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:14:36. #1.14#
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