İzmir'de "Bağımlığa Dur De" etkinliği

29.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:56

İzmir'de ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerdeki okullarda eğitim gören çocukların madde ve teknoloji bağımlılığına karşı eğitilmesi amacıyla başlatılan "Bağımlılığa Dur De" projesinin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Uluslararası Kadın ve Gençlik Politikalarını Geliştirme Derneğince (UKAGED) Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitime, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

"Bizim Çocuklar Bağımlılığa Hayır Diyor, Bağımsız Hayat Tepecik" sloganıyla düzenlenen programın açılışında bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bağımlılığı engellemenin önleyici ve koruyucu bir yaklaşımla mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Devletin bu konuda her türlü tedbiri alsa da toplum olarak her bir bireyin vereceği desteğin büyük öneminin bulunduğuna işaret eden Yavuz, madde bağımlılığının yanında teknoloji bağımlılığının da çocuklara, ailelerine ve topluma telafisi olmayan zararlar verdiğini kaydetti.

"Bu eğitimler sayesinde çocuklarımızın bağımlılık karşısında sesleri çok daha gür çıkacak ve hayır diyecekler" ifadesini kullanan Yavuz, çocuklara seslenerek, "Sizlerin öncelikle kendi çevreniz, sonra okulunuz, mahalleniz ve yaşadığınız bu güzel şehir İzmir'de bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek olmanız çok önemli. Burada öğrendiklerinizi mahallenizde arkadaşlarınızla, evde büyüklerinizle paylaşın. Bol bol kitap okumanızı rica ediyorum. Bol bol soru sorun." diye konuştu.

TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da eğitim programının Türkiye'nin emanetçisi gençlerin geleceği adına düzenlendiğini belirterek dışlanan, hizmetlerden mahrum bırakılan Romanlarla ilgili son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ciddi adımlar atıldığını dile getirdi.

Program organizasyonunda görev alan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de bağımlılıkla mücadeleye çok önem verdiklerini belirterek, "Derdimiz 2023'e 2035'e daha güzel bir Türkiye'ye bu nesli çok daha güzel hazırlamak. Ülkemizde maalesef 5 milyondan fazla bağımlı var. Bağımlılık giderek normalleştirilen bir algı üzerine gidiyor. Tüm bunlara rağmen biz gençlerimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitede yürüttükleri bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programda iletişim ve sosyal hizmet uzmanlarıyla psikologlar tarafından bağımlılıkla ilgili bilgiler verildi.

Kaynak: AA