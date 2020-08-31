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İZMİR Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu Bu bir cinayet

Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayetİZMİR'in Bornova ilçesinde, cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu öne sürdü.

31.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:03

Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet

İZMİR'in Bornova ilçesinde, cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Harun Duman, "Biz bu olayın soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar" dedi.

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu. Ceren'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yapılan ön incelemede vücudunda kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı. Yakınları tarafından teslim alınan Duman'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceren'in ölümünün ardından S.Ö. ve T.Y. gözaltına alındı. S.Ö. ifadesinde, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi. S.Ö.'nün, Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi.

'SOĞUKKANLILIKLA İŞLENMİŞ CİNAYET'

Ceren Duman'ın amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu savundu. Duman, "Cuma sabahı babam Yahya Duman, eşimi arayarak haberi verdi. Geldiğimizde Ceren'in vahşice öldürüldüğünü gördük. Sefa yapmışlar, içkiler içmişler. Ceren'in engelli raporu vardı. Bu olayda karşı tarafın ailelerinin de işin içinde olduğunu düşünüyoruz. 22-23 yaşındaki insanların 16 yaşında biriyle ne işleri olabilir? Bir hafta sonra teslim olmalarını da kesinlikle pişmanlıkla açıklayamayız. Muhtemelen gerekli kişilerle görüştükten sonra teslim oldukları kanaatindeyiz. En kötü ihtimalle Ceren'in ağzı köpürmeye başladığında dışarıya bile bıraksalar birileri görürdü ve hastaneye götürürlerdi" dedi.

Ceren'in evden havuza gitmek için çıktığını belirten Duman, "Son zamanlarda dedesinin yanında kalıyordu. Bazı zamanlarda da dayısı veya anneannesinde kalıyordu. Evden kaçması söz konusu değil. Havuza diye evden çıkmış. Cebinde 30 lira varmış ancak gittiği havuzdun giriş ücreti 50 liraymış. O havuza nasıl girdiğini de merak ediyoruz. Biz bu olayın soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Ölen birçok çocuğumuz var ve bunların artık önüne geçilmesi gerekiyor. Aile dramı deniyor ancak her eş birbirinden ayrılabilir. Dramdan öte ortada bir cinayet var. Çocuklar hem dedesinde hem de anne tarafından akrabalarında hiçbir sıkıntı olmadan kalıyor. Durumu aile dramından çıkarıp cinayete odaklanılması gerekiyor. Yardım yataklık yapanlar da en ağır cezayı alsınlar. Ceren'e bunu yapanların bunun daha beterini çekmelerini istiyoruz ve adalete sığınıyoruz" dedi.

İZMİR Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu Bu bir cinayet

Kaynak: DHA

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