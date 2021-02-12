Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü
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Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü

12.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:55

Dün akşam İzmir'de yaşanan hortum felaketinde onlarca araç hasar gördü, çatılar uçtu. Yaralanan 16 kişiyi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Araçları yerden kaldırıp yere çarpmış, yani inanılır gibi değil. Gördüğümüz tablo çok üzücü." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'yi ziyaret etti, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hortumun yaşandığı Alaçatı Mahallesi Port mevkisine gelerek, evleri hasar görenlerle görüştü.

"ARAÇLARI KALDIRIP YERE ÇARPMIŞ"

İzmir'in felaketlerle boğuşmaya devam ettiğini ifade eden Soyer, şöyle konuştu: "Çeşme'de yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşanmış. Gördüğümüz tablo çok üzücü ve ne kadar büyük bir felaket yaşandığını gösteriyor. Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçları yerden kaldırıp yere çarpmış, yani inanılır gibi değil. Demek ki iklim değişikliği dediğimiz şey, bu doğa felaketleri, afetleri bize de o kadar uzak değilmiş. Bunu da görmüş olduk. Doğanın dengesini bozdukça ve onun üzerinde bir güç olduğumuzu zannettikçe biz, doğa da herkese ağzının payını veriyor. Çok üzücü."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, hortum felaketinin yaşandığı bölgede: Hafif atlattık

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE HAFİF ATLATILDI"

Felaketin yaralarını sarmak için hızla harekete geçeceklerini vurgulayan Soyer, vatandaşların yanında olacaklarını dile getirdi. Soyer, yaralıların çoğunun taburcu olduğunu hatırlatarak, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar dışarıda olmadığı için daha hafif atlatılmış oldu. Çünkü uçan kiremitlerin çok daha fazla zarar vermesi mümkün olabilirdi. En azından bu yaşanmadı." dedi.

Başkan Soyer, hortumun vurduğu bölgede: Akla hayale gelmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız
Başkan Soyer, hortumun vurduğu bölgede: Akla hayale gelmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız
Başkan Soyer, hortumun vurduğu bölgede: Akla hayale gelmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, hortum felaketinin yaşandığı bölgede: Hafif atlattık
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, hortum felaketinin yaşandığı bölgede: Hafif atlattık
Başkan Soyer, hortumun vurduğu bölgede: Akla hayale gelmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız
Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları (23)
DİKKAT: Villa yapan arkadaşa sesleniyorum. Villanın çatısına ısıcam döşenmemiş tahtanın üstüne öyle kiremit döşenmez. Kontrol de mi etmedin be adam.
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EMİN: yer alaçatının daha önceden yerleşim olmayan ama günümüzde yapılaşmaya açılmış bir bölge, eskilerin bir bildiği var, doğal afetler parti meselesi ancak bizim ülkemizde yapılır orasıda ayrı
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HAYDAR: Allah tan gelen unutan trollere Allah akil fikir versin.
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