İzmir buca bağ bozumu şenliği'nde hasat coşkusu

01.09.2019 18:48

Buca Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu

İZMİR'in Buca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde hasat coşkusu yaşandı. Sultani üzümlerinin yetiştiği bölgede bağcılığı ve üzüm üretimini geliştirmek amacıyla düzenlenen şenlikte, lastik çizmelerle üzüm ezilen stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Buca Bağ Evi'nde 3'üncü Bağ Bozumu Şenliği düzenlendi. Sultani cinsi üzümlerin yetiştirildiği bölgede üzüm kültürü ve üzüm üretimini yeniden canlandırmak için yapılan şenlikte, Buca Belediyesi tarafından kurulan üzüm bağlarının hasat kutlaması yapıldı. Üzümlerin deve sırtlarında sergilendiği kortejle başlayan şenlikte, halk oyunları gösterileri ve konserler de yer aldı. Ziyaretçiler kendilerine dağıtılan şıra, keşkek ve üzümlerin tadına bakarken bir yandan da köy ürünleri stantlarından alışveriş yapma fırsatı buldu. Öte yandan şenlikte üzümlerin salkım gösterisi ve şıklığı, tat ve aroma, ilaç ve kalıntı durumuna göre en iyi üzüm üreticisi Turgay Aygün seçildi. Şenlikte yer alan üzüm sıkma standı ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Lastik çizmeleri giyen görevlilerin yöresel kıyafetlerle üzümleri ezdiği standdan elde edilen şıralar ziyaretçilere ikram edildi.

'EŞSİZ ÜZÜMLERE TADINI VEREN SEVGİYLE YETİŞMESİ'

Buca'nın üzüm bağlarıyla meşhur olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şunları söyledi:

"Buca'nın eşsiz üzümlerine tadını veren de sevgiyle yetiştirilmesidir. Belediyemizin logosu da bu toprakların tarihine ve kültürüne damgasını vuran üzüm olarak tercih edilmiş. Eskiden Türkiye'nin en iyi sultani üzümleri Buca'da yetişmekteydi. Zamanla maalesef kentimiz bu kimliği yavaş yavaş kaybetmiş. Oysa Buca, geçmişte olduğu gibi hala verimli topraklara sahiptir. Bu topraklara sevginizi verirseniz, o size bağlarından üzüm taşırmaya devam edecektir. Bunun en güzel örneği de bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz bağlarımızdır. 3 yıl önce belediyemiz tarafından kurulan bağlar, yine Türkiye'nin en güzel üzümlerinden birini bizlere tüm cömertliğiyle sunmakta. Bizler yerel değerlerimizi zenginleştirip tanıtmak, yaşatmak zorundayız. Buca Belediyesi olarak bu kültürü yaşatabilmek için bağ evimizle, üzüm bağlarımızla bu topraklara yeniden tohum attık. Bu tohumu yeşertmek hepimizin görevidir. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bağ bozumu coşkusunun, uzun yıllar boyunca artarak devam etmesi en büyük dileğimdir."

'ÜZÜM ÜRETİCİLİĞİ DEDE MESLEĞİ'

Şenlikte 'En güzel üzümlerin üreticisi' seçilen Turgay Aygün, birincilik nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim amcalarım ve babam da aynı cins üzümle daha önce düzenlenen yarışmalarda birinci oldular. Ben de onların evlatları olarak onlar için bu yarışmaya katıldım. Çocukluğumdan beri bağ içinde yetiştim ve bu işi severek yapıyorum. Bu sezon bizler için çok verimli geçti, yağışlar çok iyiydi. Bağ işi zordur. Kışın aralama ve budalama ile başlıyor, bağı kendi elimizle belliyoruz. Çapası yapılıyor, ilaç ve kükürtleri atılıyor. Elimizden geldiği kadar bağın içinden çıkmamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 7,5 dönüm arazimde Sultani üzüm cinsi yetişiyor ve bunları da 8 TL'den satışa sunuyorum" dedi.

'FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER'

Şenlikte en yoğun ilgiyi gören stant ise üzüm sıkma standı oldu. Lastik çizmeler ve yöresel kıyafetler giyen görevlilerle birlikte fotoğraf çektirmek ve elde edilen taze üzüm suyunun tadına bakmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Şenlikte üzümleri lastik çizmeler giyerek sıkan görevli Tuğba Varol ise, "İlk defa böyle bir şey yapıyorum ama çok eğlenceli olduğunu gördüm. İnsanlar buraya gelip bizlerle fotoğraf çektiriyor ve bizim sıktığımız üzüm sularının tadına bakıyorlar. Böyle bir deneyim yaşamak benim için çok güzel" diye konuştu.

Bornova'dan şenliğe annesi ve ablasıyla birlikte gelen Serpil Kızılağıl da, "Hava çok güzel ve burası cıvıl cıvıl. Eğlence ve müzikler de çok güzel. Burada doğal üzümlerle buluştuk. Keşkek ve üzüm ikramlarının tadına baktık. Bu şenliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA