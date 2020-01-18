: İzmir akut izmir yerleşkesi karabağlar'da açıldı

18.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:23

AKUT İzmir yerleşkesi Karabağlar'da açıldı

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir'in, Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen bin 600 metrelik yerleşkenin açılışını yaptı. AKUT İzmir gönüllüsü şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın isminin verildiği yerleşkenin içinde yönetim odası, ilk yardım ünitesi, eğitim seminer odası, operasyon lojistik merkezi bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi tarafından AKUT İzmir ekibine tahsis edilen bin 600 metrelik yerleşkenin açılışı yapıldı. Yerleşkeye, AKUT İzmir gönüllülerinden Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın ismi verildi. Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, Şehit Akın Acar'ın annesi Hanife Acar, CHP İzmir Milletvekili Ednan Aslan ve AKUT İzmir gönüllüleri katıldı. 140 gönüllüsü ile birlikte 2006 yılından bugüne kadar 111 operasyon gerçekleştiren AKUT İzmir ekibine tahsis edilen yerleşkenin içinde yönetim odası, ilk yardım ünitesi, eğitim seminer odası, operasyon lojistik merkezi ve müze bulunuyor. Yerleşke, yapısı nedeniyle afet durumlarında operasyonları hızlı, planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlandı. AKUT burada, 12 ay boyunca halka doğal afet konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirecek.

'BİREYLERİ AFETE KARŞI BİLİNÇLİ HALE GETİRECEĞİZ'

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Kentlerimizin güvenli olması gerekiyor, özellikle büyük nüfusun yaşadığı kentlerimizde binaların sağlıklı olması gerekiyor. Deprem, göçük, heyelan, birçok doğal olaylar olduktan sonraki arama kurtarma faaliyetleri çok önemli. Sadece kamu gücü bu işlere yetmiyor. Toplum olarak hazırlıklı olmak gerekir. Burayı incelediler ve uygun gördüler. Belediye meclisi kararıyla işbirliği protokolüyle AKUT'un kullanımına vermiş olduk. Bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecek. Afet anında bu tür yerlerin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunu yaygınlaştırmamız gerekir. Bireyleri bu tür afetlere karşı bilgili ve bilinçli kişiler haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Hanife Acar ise, "Bu gururu bana yaşattığınız için, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok duygulandım. Hem üzüldüm, hem gurur duydum. Oğlumun adı İzmir'de de yaşayacak. AKUT var, hayat var" dedi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da konuşmasında, "Bugün mutlu bir gün. Önce birey olarak afetlere hazırlanalım, sonra aileler olarak, sonra devletin ilgili kurumları olarak hazırlanalım. Afet durumlarında yapacaklarınızı bilemiyorsanız, biz size ilgili eğitimleri verelim. Afetlere zihnen hazır olmalıyız. E-devlet üzerinden girdiğinizde sanal olarak temel afet bilinci eğitimi veriyoruz. Emek harcamadan bu eğitimleri alabilirsiniz. Bu yerleşkeye özellikle bu ismin koyulması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'EGE BÖLGESİ CİDDİ AFETLER BEKLİYOR, HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM'

Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkelerinden birini açtıklarını söyleyen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise şunları söyledi:

"Ekip olarak bundan sonraki süreçte bu yerleşkenin bize katacağı destek gerçekten çok fazla. Çünkü herkes İstanbul depremine odaklanmış durumdayken, Ege Bölgesi hem tektonik, hem de küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki süreçte ciddi afetler bekliyor. Bu afetlere hazır olmamız gerekiyor. Artık afetlerde ne kadar güçlü arama kurtarma ekiplerimiz olduğu öne çıkmıyor. Artık dirençli şehirler konuşulmaya başlandı, İzmir'in de kat edeceği çok yol var. Bunun için de devlet, yerel yönetimler ve STK'lar birlikte çalışmalı. Bu yerleşkemiz de buna çok güzel bir örnek. İzmir ve çevresinin afet ve acil durumlara hazırlanmasına ve müdahale edilmesine çok ciddi katkı sağlayacak. İzmir'in afete hazırlanması adına bir çalışma başlatacağız. Bunu bir seferberlik haline getireceğiz. Eğitimlerimizi hızlandıracağız."

Konuşmaların ardından yerleşkenin açılışı yapıldı.

Kaynak: DHA

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