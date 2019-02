İzmir Adaylığı Düşürülen Çalkaya Burası Balçova Buradan Çıkış Yok

İzmir'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'nin Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen ve 'Memnu hakların iadesi' belgesi istenen Çalkaya, belediye binası önünde miting yaptı. Çalkaya, Burası Balçova buradan çıkış yok dedi.İzmir'de Balçova Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen mevcut başkan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle düşürüldüğü iddia edildi. İlçe Seçim Kurulu'nca kendisinden evrak istenen Mehmet Ali Çalkaya'ya bugün binlerce kişi destek verdi. Belediye binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla slogan attı. Vatandaşlar, üzerinde 'Milli iradeye saygı', 'Seçmek hakkımız, söke söke alırız', 'Balçova kararını verdi, saygı duy' yazılı dövizler taşındı. Yine belediyenin yanında bulunan bazı apartmanlara da üzerinde, 'Milli iradeye saygı istiyoruz' yazılı dev pankartlar asıldı. Mehmet Ali Çalkaya, alana eşi Fatma Çalkaya ile birlikte geldi. Çalkaya'ya, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, eski Devlet Bakanı Yaşar Okuyan, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa İnce, Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Konak Belediye Başkan Adayı Abdul Batur, Narlıdere CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Halil Arda, CHP eski İzmir Milletvekili Ali Yiğit, CHP Balçova Belediye Başkan aday adayı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

'ADAYLIĞINA ENGEL BİR DURUM YOK'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, içlerinin buruk olduğunu söyledi. Çalkaya'nın adaylığının engellendiğini ileri süren Yücel, şöyle dedi

İsmi Balçova ile özdeşleşmiş Mehmet Ali Çalkaya'nın AKP'nin YSK'sı tarafından adaylığı engelleniyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş. Bu olay nedir anlatayım; CHP İzmir İl Başkanlığı'nın katıldığı bir eylem, sendikaların katıldığı bir eylemde, slogan atılmış Cumhurbaşkanı'na hakaret teşkil eden. Belediye başkanımız boylu poslu, endamlı, yürüyüşün en önünde, pankart taşımış. Bu yüzden Mehmet Ali Çalkaya'ya 11 ay 20 gün ceza verilmiş. Seçilme hakkını kaybetmesi için aldığı cezanın 1 yılın üzerinde olması gerekiyor. Anayasanın 76. maddesine göre seçilme hakkına sahiptir belediye başkanımız. Burada bir oyun oynanıyor. AKP'nin YSK'sı, 15 senedir kente hizmet eden başkanımızın adaylığını kanunlara aykırı şekilde engelliyor. Hem bunu yapıyorlar, hem de demokrasiden, hukuk devletinden bahsediyorlar. İnsan haklarından bahsediyorlar. Çalkaya'yı AKP düzenine yedirecek miyiz Hukuki süreç devam ediyor. Demokrasiye darbe vurulmaya çalışılıyor. Halkın iradesine darbe vurulmaya çalışılıyor. 'Mutsuzuz, üzgünüz, içimiz buruk' dedim ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; 'umutsuz durum yok umutsuz insan vardır.' Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. Başkanımızı kimseye yedirmeyeceğiz.

'ÇOK TEHLİKELİ BİR GİDİŞ'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, bu duruma rıza göstermeyeceklerini belirterek şunları söyledi

Hem Çalkaya çok şanslıymış, hem de sizler şanslısınız ki 15 yıldır büyük bir bağla birbirinize bağlanmışsınız. Bu her belediye başkanına nasip olacak bir şey değil. Türkiye'de 10 belediye başkanının adını sayarsanız iz bırakanlar içerisinde, herhalde Çalkaya Türkiye'nin en öncü belediye başkanlarından biridir. Türkiye'de rejim değişti ve her gün iktidarın merkezi otoriteyi güçlendirdiği, otoritenin giderek merkezde toplandığı düzene gidiyoruz. Demokrasiden her geçen gün biraz daha uzaklaşılıyor. Bu çok tehlikeli bir gidiş. İktidarın bir kişinin dudağın arasında olması bu memleketin insanlarına en büyük haksızlıktır. Bu memleket, demokrasiyi özümsemiş insanların memleketidir. Bizi demokrasiden kopartamazlar. Eğer bu kent bir şeyin kalesiyse demokrasinin kalesidir. Onun taşlarını tek tek sizler ördünüz. O demokrasiyi sonuna kadar savunmak zorundayız. Burada hepimizin içiniz parçalayan bir şeyle karşı karşıyayız. Bu memlekette kimlerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Halka mal olmuş başkanın hakaret dolayısıyla 11 ay 20 günlük ceza ile seçilme hakkının elinde alınması kamuoyunun vicdanını yaralıyor. Hepimizin kalbi yaralı, vicdanı yaralı, onun için buna teslim olmamak zorundayız. Rıza göstermemek zorundayız. Başkanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu hepimizin vicdan, namus borcudur. Nasip olur da başkan olursam, Çalkaya da başkanlık görevinden uzaklaştırılırsa tüm belediye başkanlarımız ile birlikte onu yalnız bırakmayacağımıza, yanında duracağımıza söz veriyorum.

'SİYASİ OYUNLARLA GÖNDERMEYE ÇALIŞIRSINIZ'

Balçova Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya, 15 yıldır başkanlık yaptığını vurgulayarak, şöyle dedi

Onlarca özel müfettiş geldi, gitti. Didik didik ettiler, hiçbir zaman halkın tek kuruşunu ne yedik ne de yedirdik. Bu kentin parasını kendi paramız kadar iktisatlı, doğru kullanarak harcadık. Bir insanı nasıl götürürsünüz; 'hırsız' diyemezsiniz, 'çaldı' diyemezsiniz, 'yüz kızartıcı' diyemezsiniz, siyasi oyunlarla göndermeye çalışırız. Ankara Garı önünde 110 insan vefat etti. Ciddi bir rakamdı. Bu ülkenin insanı, her yurttaş gibi hakkımı kullanmak için yürüyüşe katıldım. Demokrasilerin en büyük özelliği bu. Toplanacaksınız, düşüncelerinizi özgürce anlatacaksınız. Ben de aynısını yaptım. Katıldım protesto ettim. O benim en büyük hakkım. Ben o hakkımı kullandım diye apar topar aldılar. İfade, mahkeme... Hakim 10 kez erteledi mahkemeyi. 'Emekli olacağım yanlış karar vermek istemiyorum' dedi. Kadın hakime hanım 11 ay 20 gün ceza verdi. Para cezasına çevirdiler. Bir üst mahkemeye başvurduk. 'Biz itiraz ediyoruz bu bizim hakkımız' dedik. 5 ayda bir üst mahkemeden itirazımıza 2 yıldan aşağı cevap gelsin başkanlığı bırakırım; 5,5 ayda geldi. 25 Ocak 2019'da karar geldi. Hedef, 'her yıl artan oy oranları ile gelen başkanları başka türlü götüremeyiz, milli irade anlayışımız bu kadar', seçim kurulu ketenpere ile almaya çalıştılar. İl Seçim Kurulu da aynı kararı verdi. Şimdi Ankara'ya gidiyor.

'BURASI BALÇOVA, BURADAN ÇIKIŞ YOK'

17 yaşımdan beri siyaset yaptığını aktaran Çalkaya, sözlerini şöyle sürdürdü

Bu ülkenin insanını sevdim, mücadele ettim. Çok da bedel ödedim. Pişman değilim. Bu ülkenin insanını seveceksin, gerekirse sandalye üzerine çıktığında tekmeyi kendin vuracaksın. Başkan olmam, olmamam önemli değil. Halka hizmet edeceğim. Ben burada kimsesizin kimsesi olmaya devam edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bir çocuk okula başlarken çantası yoksa ona çanta olacağım. Bir çocuk okula aç gidiyorsa ona simit olacağım, peynir olacağım. Evde tüp yoksa, saçını yıkamayan annemi yolda yakalayacağım, tüp olacağım. Biz kolay kolay kazınmayız. Balçova'yı iyi tanıyorum. 1980'de Katırcıoğlu'na 'düdüğü çıkardık milli iradeyi rafa kaldırdık' diyenlerle bugün seçme ve seçilme hakkımı elimden almaya çalışanların hiçbir farkı yok. Bu ülkede demokrasi rayına oturana kadar uyumak yok, yatmak yok. çalışacağız. Demokrasi rayına oturana kadar uyku bana haram. Hepimiz koşturacağız. Burası Balçova buradan çıkış yok. Martın sonu bahardır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bu ülkenin bütün topraklarında çiçekler açacak.

Çalkaya'nın konuşma yaptığı sırada kalabalıkta bulunan yaşlı bir kadının gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: DHA