İzledikleri filmden etkilenip yola koyuldular

BODRUM, MUĞLA (İHA) - İzledikleri bir filmden etkilenerek bisikletleri ile Muğla'dan yola çıkan Diş Hekimliği öğrencisi 2 genç, Bodrum ilçesine ulaştı. İlçede bir gün konaklayan bisikletli gençler, 850 kilometrelik güzergahlarına devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği son sınıf öğrencisi ve bisiklet tutkunu İbrahim Dönmez, birkaç hafta önce izlediği "Biking Borders" isimli filmden etkilendi. İbrahim Dönmez, üniversitenin desteğiyle sınıf arkadaşı Abdülaziz Cem Şirin ile birlikte Muğla'dan yola çıktı.

Muğla'dan Antalya'ya kadar 850kilometrelik güzergahta pedal basan 2 genç, Bodrum'a ulaştı. İlçedeki Bodrum Öğretmenevi'nde bir gece konaklayan gençler, 850 kilometrelik parkurlarına devam ettiler.

2 genç, bisiklet yolculuğu esnasında üniversite tarafından kendilerine verilen ağız ve diş sağlığı ürünlerini öğrencilere dağıtıyorlar. Diş Hekimliği son sınıf öğrencileri, bilgisayar ortamında hazırladıkları ağız ve diş sağlığı konusundaki sunumları da okullarda öğrencilere aktarıyor. 2 gencin yolculuğu bir hafta sürecek.

Diş Hekimliği son sınıf öğrencisi Abdülaziz Cem Şirin, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Güzergahımızda bulunan okullara ağız ve diş sağlığı konusunda sunum yapacağız. Üniversite tarafından bize verilen ağız ve diş bakım ürünlerini öğrencilere ulaştıracağız. Amacımız, hem bisiklet sporunu teşvik etmek, hem de ağız ve diş sağlığı üzerine faydalı olmak. Sömestr tatilindeyiz, buraların iklimi daha yumuşak olduğu için rotamıza buradan başladık. Umarım başarılı oluruz."

Bu fikrin nasıl çıktığından bahseden İbrahim Dönmez ise "Bu fikir birkaç hafta önce izlediğim Biking Borders isimli bir filmden etkilenerek çıktı. Filmde 2 genç bisiklet Berlin'den başlayıp Pekin'e kadar gidiyorlardı. Gidişlerindeki amaç Orta Amerika'da sosyo-ekonomik olarak kötü olan bir ülkede yaptırmaktı. Üniversite ile konuştum, dekanlığımızla konuştum. Dekanlık da bu fikri çok beğendiler, destek verdiler. Arkadaşımla beraber yola çıktık, şu an buradayız." dedi. - MUĞLA