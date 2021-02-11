İZKA ve MÜSİAD' tan İzmir' de nitelikli iş gücü eğitimi için imza

İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi iş birliğinde kurulan eğitim merkezinde nitelikli iş gücü yetiştiriliyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 180 katılımcının 12 ay süreyle finansal okuryazarlık, markalaşma, dijital uygulamalar gibi konularda eğitim alacağını belirtirken MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'da istihdam odaklı düşündüklerini belirtti.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) arasında nitelikli iş gücü yetiştirmek için 'Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi' (ERP) imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'ne verdiği destekle nitelikli personel eğitimi gerçekleştirilecek.

'PROJE SÜREKLİ OLMALI'

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik eğitim projesinin sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti. Köşger "İlk aşamada 180 kişiye 12 ay süreyle 'ERP' eğitimi verilmesi planlanıyor. Merkezde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılardan en az 50 tanesi MÜSİAD üyesi iş yerlerinde istihdam edilecek. İzmir'imizdeki gençlerimizin istihdamını önemsiyoruz. Sadece bugünümüz için değil yarınlarımız için de çok güzel bir gelişme olacak. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD İzmir Şubesi'ne Başkan Bilal Saygılı nezdinde teşekkür ediyorum. Projenin devam eden süreçte de sürdürülebilir şekilde devam etmesini diliyorum" dedi.'İŞ GÜCÜ İHTİYACI KARŞILANACAK'

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) projesi sayesinde İzmirli sanayicilerin ve iş dünyasının ihtiyacı olan insan gücünün karşılanacağını hatırlatan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, istihdam odaklı bir eğitim merkezi düşündüklerini ifade etti. Saygılı "İzmir Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurulan eğitim merkezi içerisinde, başta ERP olmak üzere, dijital uygulamalar, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, finansal okuryazarlık, veri okuryazarlığı, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma, çevik uygulamalar konusunda eğitim ve seminerler düzenlenecek. İzmir sanayisinin nitelikli personele ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerden seçilenler, öncelikle MÜSİAD üyesi iş yerlerinde istihdam edilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı