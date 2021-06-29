İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması

İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Sağlık

Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama yapan hemşire eşine izinli olmasına rağmen 9 saat boyunca yardım eden Doktor Taner Küçücük, "Aşı bölümündeki kalabalığı görünce yardım etme niyetiyle onlara eşlik ettim.

Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama yapan hemşire eşine izinli olmasına rağmen 9 saat boyunca yardım eden Doktor Taner Küçücük, "Aşı bölümündeki kalabalığı görünce yardım etme niyetiyle onlara eşlik ettim. Onlara motivasyon olsun diye en azından küçük bir yardım olsun istedim." dedi.

Hemşire Yağmur Küçücük, 4 ay önce göreve başladığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde Kovid-19'a karşı aşılama yaparken, eşinin, izinli olmasına rağmen kendisine 9 saat boyunca aşılamada yardım ettiğini belirterek, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Küçücük'ün paylaşımından haberdar olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yağmur hemşirenin gönderisini alıntılayarak, "Yağmur hemşire Covid-19 servisinde görevli. Hastalarıyla ilgilenirken kendi babasının yanında olamamış. Eşi hekim. Dün görevli olmadığı halde 9 saat aşılamada Yağmur hanıma yardım etmiş. Bu fedakarlıkların ardında acı tecrübeler var. Yağmur hanım, aşınızı olun derken çok haklı." ifadelerini kullandı.

Hemşire eşiyle aynı hastanede görev yapan Doktor Taner Küçücük, gazetecilere, bütün sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele fedakarca çalıştığını belirtti.

Kovid-19 ile mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Küçücük, "Ben o gün eşimi hastaneye bırakmaya gelmiştim, nöbetçi değildim. Kalabalığı gördüm, eşim de anlatmıştı zaten. Aşı bölümündeki kalabalığı görünce yardım etme niyetiyle onlara eşlik ettim. Onlara motivasyon olsun diye en azından küçük bir yardım olsun istedim." dedi.

Doktor Küçücük, Sarıgöl'de genelde boş zamanlarında da hastaneye geldiğini sözlerine ekledi.

Hemşire Yağmur Küçücük de hem tedavi süreçlerinde hem de aşılamada aşırı yorulduklarını dile getirdi.

Eşinin izinli gününde kendilerine destek verdiğini anlatan Küçücük, "Eşim sağ olsun o gün görevli değildi. Beni işe bırakmıştı yoğunluğu görünce bize yardım etmek istedi. Bu iş ekip ve dayanışma işi. Bakanlığımızın aşıla programı var. Bu program üzerinden hastaların barkodlarını okudu, onları girmeme yardımcı oldu. Minnettarım eşime, o gün çalışmak zorunda değildi ama kıyamadı bize. Yoğunluğumuzu gördü bu şekilde yardımcı oldu." diye konuştu.

"Keşke babam da aşı olabilseydi"

Yağmur Küçücük, 26 Kasım'da babasını Kovid-19 nedeniyle kaybettiğini anımsattı.

"Keşke babam da aşı olabilseydi. Babam bu aşılamayı gerçekten çok istiyordu ama olmadı yetişemedi." diyen Küçücük, "Ben de Kovid-19 geçirdim. Gerçekten çok felaket bir hastalık. Ben ölüyorum zannettim. Aşılandım, keşke daha önce aşı gelseydi. Aşı hastaneye yatış ve ölüm oranlarını azaltıyor. Yani sevdiklerinizi yanınızda görmeye yardımcı oluyor. 'Aşılanın' diyorum." şeklinde konuştu.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman da bütün sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı büyük bir özveriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması
İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması
İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması
İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Mitingde konuşma yapıp, 'Asla aşı olmayın' diyen aşı karşıtı doktor hakkında suç duyurusu
Mitingde konuşma yapıp, "Asla aşı olmayın" diyen aşı karşıtı doktor hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:01:02. #1.15#

title