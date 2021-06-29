İzinli gününde Kovid-19 aşılaması yapan hemşire eşine 9 saat yardım eden doktor konuştu Açıklaması

Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama yapan hemşire eşine izinli olmasına rağmen 9 saat boyunca yardım eden Doktor Taner Küçücük, "Aşı bölümündeki kalabalığı görünce yardım etme niyetiyle onlara eşlik ettim.

Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama yapan hemşire eşine izinli olmasına rağmen 9 saat boyunca yardım eden Doktor Taner Küçücük, "Aşı bölümündeki kalabalığı görünce yardım etme niyetiyle onlara eşlik ettim. Onlara motivasyon olsun diye en azından küçük bir yardım olsun istedim." dedi.

Hemşire Yağmur Küçücük, 4 ay önce göreve başladığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde Kovid-19'a karşı aşılama yaparken, eşinin, izinli olmasına rağmen kendisine 9 saat boyunca aşılamada yardım ettiğini belirterek, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Küçücük'ün paylaşımından haberdar olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yağmur hemşirenin gönderisini alıntılayarak, "Yağmur hemşire Covid-19 servisinde görevli. Hastalarıyla ilgilenirken kendi babasının yanında olamamış. Eşi hekim. Dün görevli olmadığı halde 9 saat aşılamada Yağmur hanıma yardım etmiş. Bu fedakarlıkların ardında acı tecrübeler var. Yağmur hanım, aşınızı olun derken çok haklı." ifadelerini kullandı.

Hemşire eşiyle aynı hastanede görev yapan Doktor Taner Küçücük, gazetecilere, bütün sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadele fedakarca çalıştığını belirtti.

Kovid-19 ile mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Küçücük, "Ben o gün eşimi hastaneye bırakmaya gelmiştim, nöbetçi değildim. Kalabalığı gördüm, eşim de anlatmıştı zaten. Aşı bölümündeki kalabalığı görünce yardım etme niyetiyle onlara eşlik ettim. Onlara motivasyon olsun diye en azından küçük bir yardım olsun istedim." dedi.

Doktor Küçücük, Sarıgöl'de genelde boş zamanlarında da hastaneye geldiğini sözlerine ekledi.

Hemşire Yağmur Küçücük de hem tedavi süreçlerinde hem de aşılamada aşırı yorulduklarını dile getirdi.

Eşinin izinli gününde kendilerine destek verdiğini anlatan Küçücük, "Eşim sağ olsun o gün görevli değildi. Beni işe bırakmıştı yoğunluğu görünce bize yardım etmek istedi. Bu iş ekip ve dayanışma işi. Bakanlığımızın aşıla programı var. Bu program üzerinden hastaların barkodlarını okudu, onları girmeme yardımcı oldu. Minnettarım eşime, o gün çalışmak zorunda değildi ama kıyamadı bize. Yoğunluğumuzu gördü bu şekilde yardımcı oldu." diye konuştu.

"Keşke babam da aşı olabilseydi"

Yağmur Küçücük, 26 Kasım'da babasını Kovid-19 nedeniyle kaybettiğini anımsattı.

"Keşke babam da aşı olabilseydi. Babam bu aşılamayı gerçekten çok istiyordu ama olmadı yetişemedi." diyen Küçücük, "Ben de Kovid-19 geçirdim. Gerçekten çok felaket bir hastalık. Ben ölüyorum zannettim. Aşılandım, keşke daha önce aşı gelseydi. Aşı hastaneye yatış ve ölüm oranlarını azaltıyor. Yani sevdiklerinizi yanınızda görmeye yardımcı oluyor. 'Aşılanın' diyorum." şeklinde konuştu.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman da bütün sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı büyük bir özveriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram