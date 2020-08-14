İYİ Parti Teşkilat Başkanı Aydın: "MHP bizi davet edecek durumda değil"
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Aydın: "MHP bizi davet edecek durumda değil"

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrısına ilişkin, "Şu anda anketlerde oy oranımız MHP'den yüksek. Bizi davet edecek durumda değil. Kendinden şu anda oy olarak yüksek görünen bir partiye, 'gel buraya' diyemezsin.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Aydın:
14.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:06

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrısına ilişkin, "Şu anda anketlerde oy oranımız MHP'den yüksek. Bizi davet edecek durumda değil. Kendinden şu anda oy olarak yüksek görünen bir partiye, 'gel buraya' diyemezsin." ifadelerini kullandı.

Aydın, AA muhabirinin, partisinin 2. Olağan Kongresi'ne hazırlık çalışmalarına, erken seçim olup olmayacağına ve Bahçeli'nin, Akşener'e çağrısına yönelik sorularını yanıtladı.

İlçe kongrelerinin yüzde 98'ini tamamladıklarını, 67 il kongresini yaptıklarını belirten Aydın, bu kongreler sonucunda teşkilatların yüzde 80'inin güven tazelendiğini, yüzde 20 oranında değişiklik olduğunu söyledi.

İlçe ve il kongrelerine müdahil olmadıklarını, karışmadıklarını, sadece konulan kurallara uygun olarak kongrelerin yapılmasının seyir defterini takip ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Aslında bu bir demokrasi imtihanıdır. Olayın içselleşmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Hemen olmuyor ama büyük oranda o içselleşmenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kongrelerle daha köklü bir parti haline geldik. Kök saldık. Bu ağacı kolay kolay artık topraktan sökemezsiniz. Öyle çok kolay bir şey değil. Köklü bir parti oluştu. Parti aidiyeti arttı."

Seçmen bazında yaptıkları araştırmalara değinen Aydın, "Partiye oy verenlerin yüzde 93,5'i 'ne olursa olsun yine İYİ Parti'ye oy veririm' diyor. Bu, şu anda en yüksek oran. Büyük partiler içinde en yüksek oran. Müthiş bir aidiyet duygusu oluştu." dedi.

Aydın, bugünlere mücadeleyle gelindiğini vurgulayarak, bu mücadelenin paydaşlarının işi sahiplendiğini ve bunu da partinin en büyük gücü olarak gördüğünü ifade etti.

Seçimi bir parti adına oy isteyecek insanların kazandıracağını belirten Aydın, şu anda oy istemeye yönelik çok güçlü bir altyapılarının oluştuğunu dile getirdi.

Tabanı test ettiklerini söyleyen Aydın, "Şu anda Türkiye'de en istekli, en arzulu, en heyecanlı tabana biz sahibiz. Seçim ister bugün ister yarın olsun. Şu an itibarıyla sandık görevlilerini belirleme, onların eğitimleri konusunda yoğun bir faaliyet var. Olacakmış gibi çalışıyoruz ama bunu seçime bağlı olarak yapmıyoruz. Zaten planlamıştık, yapacaktık. Sandık görevlilerini çok sıkı eğiteceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'de sigortası atmış bir kitle var"

Aydın, erken seçim olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de sigortası atmış bir kitle var. Ne parti görüyor ne şu ne bu. Onlar bir ceza kesmeye hazırlanıyorlar. Erken seçim olur mu? Bu yıl olabileceğini düşünmüyorum ama fark etmez ne zaman istiyorlarsa yapsınlar. 24 Haziran'daki seçim kararı da 'seçimler zamanında olacak' denildikten bir hafta sonra alındı."

"Bizi davet edecek durumda değil"

Koray Aydın, Akşener'in, Bahçeli'nin çağrısına verdiği cevabı anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu anda anketlerde oy oranımız MHP'den yüksek. Daha çok oy aldığımız görünüyor. Bizi davet edecek durumda değil. Kendinden şu anda oy olarak yüksek görünen bir partiye 'gel buraya' diyemezsin. Devlet Bey o açıklamayı yaptıktan bugüne kadar bize internet üzerinden 3 bin 800 üye geldi. MHP içinde olup kızanlardan ayrılanlar olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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