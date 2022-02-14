İYİ Parti'li Tatlıoğlu: 'İyi bir Türkiye' arayışındaki partilerin ortak zemin buluşmasıdır

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 6 muhalefet partisinin liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "12 Şubat'ta yapılan zirve; birbirleriyle aynı Türkiye fotoğrafına da sahip olduğunu söyleyemeyeceğimiz; ama her birisi 'iyi bir Türkiye' arayışında olan siyasi partilerin bir ortak zemin buluşmasıdır" dedi.

İyi Parti'li İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, bu süreçte 6 siyasi partinin bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı. Tatlıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bir araya geldiğini anımsatarak, "Temel hak ve hürriyetlerin tehdit altında olduğu ve daraltıldığı, hukuk ve adalet üretmekten ziyade, tek kişilik hükumetin toplumsal muhalefeti hizaya çekme arzusu amacına yönelik bir süreç var. Tam bu süreç içerisinde 6 partinin genel başkanının birlikteliği çok anlam kazanmaktadır ve çok değerlidir. Bu nedenle genel başkanları ve partileri tebrik ederiz. Bu toplantının, bu birlikteliğin merkezinde parlamenter sisteme geçişin odak noktası olması ayrıca sevindiricidir. Bu anlamda katkı koyan, emek veren genel başkanlara çok teşekkür ederiz. 12 Şubat'ta yapılan zirve, birbirleriyle aynı Türkiye fotoğrafına da sahip olduğunu söyleyemeyeceğimiz; ama her birisi iyi bir Türkiye arayışında olan siyasi partilerin bir ortak zemin buluşmasıdır. Bu anlamda, Türkiye'de bu birlikteliğin devam ettirilmesi, bu sürecin takip edilmesi bir diplomasi özeniyle yürütülmelidir. Katılımcı partiler ve genel başkanlar tarafından bu özenin gösterileceğine inanıyoruz" dedi.

Tatlıoğlu, HDP'nin 6 siyasi partinin bir araya gelmesine yönelik eleştirilerine ise, "Her siyasi partinin kendi çizgisi var. Geçen haftalarda daha solda olan partilerin bir ittifak çalışması vardı, saygı gösteriyoruz. Burada da 6 siyasi partinin bir çalışması var. Dolayısıyla dışarıdaki siyasi yapıların buna saygı göstermesi gerekir" diye yanıt verdi.