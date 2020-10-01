İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti'de 2'nci Olağan Kurultay'ın ardından Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

İYİ Parti'de 2'nci Olağan Kurultay 'ın ardından Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

İYİ Parti 2'nci Olağan Kurultay'dan sonra ilk GİK Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Toplantının ardından Genel Sekreter Uğur Poyraz yeni Başkanlık Divanını açıkladı. Poyraz'ın açıkladığı Başkanlık Divanına göre; Cihan Paçacı Siyasi İşler Başkanı, Uğur Poyraz Genel Sekreter, Ümit Dikbayır Mali İşler Başkanı, Koray Aydın Teşkilat Başkanı, Bahattin Bahadır Erdem Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, M. Tolga Akalın Seçim İşleri Başkanı, Ahmet Kamil Erozan Uluslararası Politikalar Başkanı, Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı, Salim Ensarioğlu Ortadoğu Politikaları Başkanı, Metin Ergun Yerel Yönetimler Başkanı, Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı, Ümit Özlale Kalkınma Politikaları Başkanı, Nuri Okutan Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Şenol Sunat Eğitim Politikaları Başkanı, Ünzile Yüksel Toplumsal Politikalar Başkanı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Kadın Politikaları Başkanı, Berna Sukas Gençlik Politikaları Başkanı, Arzu Önşen Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı, Burak Akburak STK İlişkileri Başkanı olarak görevlendirildi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ