İYİ Parti'nin Kayseri ve Gaziantep teşkilatlarında 'Özdağ' istifaları: Partinin kuruluş ilkelerinden sapıldı

İYİ Parti'de iki ilden istifa haberi geldi. Kayseri İYİ Parti teşkilatında yer alan 5 isim, partinin kurucu değerlerinden ve Türk milliyetçiliğinden uzaklaştığını savunarak istifa ettiklerini açıkladı. İstifa edenler Ümit Özdağ'ın disipline verilmesini eleştirdi. Aynı gerekçelerle Gaziantep'te de 10 kişi partiden istifa ettiğini duyurdu.

Kayseri İYİ Parti teşkilatında yer alan 5 önemli isim partiden istifa ettiklerini açıkladı. Gerekçe olarak İYİ Parti'nin kurucu değerlerinden saptığı ve Türk milliyetçiliğinin dışlandığı savunuldu. İstifa eden üyeler Ümit Özdağ'ın ihracına karşı çıktılar.

İYİ Parti Kayseri İl Teşkilatı kurucu üyelerinden İl Kurucu Teşkilat Başkanı, Eski İl Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyesi Av. İsmail Tanrıöven; İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcısı avukat Serap Altuntaş; Eski İl Başkan Yardımcısı Menekşe Çelebi, Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi İ. Rekin Çalı, Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dağ ortak bir açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu.

"ÖZDAĞ'IN İHRACI HUKUKA UYMUYOR"

İstifa eden isimler yaptıkları açıklamada; İYİ Parti'nin kurucu ilkelerinden saptığını, Türk milliyetçiliğini dışladığını ve partide eksen kayması yaşandığını savunarak; "Kuruluş değerlerinden ve Türk milliyetçiliğinden sapmasından dolayı kurucusu, yöneticisi ve üyesi olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Türk Milliyetçiliği mücadelemiz ise her zeminde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada yakın zamanda partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi ve sonunda partiden ihraç edilmesinin parti tüzüğüne aykırı ve hukukla uyumsuz olduğu belirtilirken; "İYİ Parti'ye sızmaları önleme amaçlı açıklamaların kamuoyunda tartışılmasının ardından il başkanlarının parti tüzüğüne aykırı olmasına rağmen genel merkezce verildiği anlaşılan talimat sonrasında İstanbul milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ hakkında ihraç istemi ile disipline sevk işlemi yapılması ve neticede ihraç edilmesi partimizin kuruluş belgesi olan parti tüzüğüne aykırı olmuştur. Bu süreçte hukuka uyulmamıştır. Parti kuruluş amaç ve ilkelerinden sapılmıştır'' denildi.

"TASFİYELERİN DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILIYOR"

Açıklama şunlar kaydedildi: ''Partisinde kendisinin hükümlerini belirlediği tüzüğe aykırı olarak kararlar alan bir yönetim anlayışı ülkede hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliğini nasıl sağlayacak? Kendi partisindekilerin, kendi üyelerinin eleştirilerine tahammülü olmayanlar ülkede demokrasiyi nasıl sağlayacak?'' diye sorarken, "İYİ Parti'yi sızmalardan korumaya çalışanların hukuksuz şekilde disipline sevki ve ihracı, İYİ Parti'nin Türk milliyetçiliği ekseninden kaydığı ve kuruluş ilkelerinden saptığını göstermektedir. Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçilerinin İYİ Parti'den tasfiye edilmeye devam edileceği de anlaşılmaktadır. Kuruluş ilkelerinden sapan, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşan, merkez liberal çizgiye taşınmaya çalışılan bir partide devam etmemiz mümkün değildir."

"AÇILIMCILAR GÖREVE GETİRİLDİ"

İstifa açıklamasında partide FETÖ'cülerin ve açılımcıların göreve getirildiği de iddia edildi:

''Hayatı boyunca PKK ve FETÖ gibi terör grupları ile mücadele edenler tasfiye edilirken onların yerlerine açılımcı ve FETÖ'cü oluşum ve kuruluşlarla bağlantılı, terör elebaşlarına ve iltisaklılara övgüler düzenler divanda ve çeşitli kademelerde görev alıyorsa partide sızmalar ve eksen kayması olduğu açıkça görülmektedir. İyi partide bu hataları, eksen kaymasını ve yavaş yavaş gerçekleşen bu değişimlerin düzelmeyeceğini görerek bir iki yıldan beri istifa edenler olduğu gibi mevcut yöneticilerin milliyetçi yönetici ve üyeler ile parti için özverili çalışanları dışlayan hareketleri illerde iyi partiyi birkaç kişinin çiftliğine çevirmiştir.''

GAZİANTEP İL TEŞKİLATINDAN 10 KİŞİ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı'nın Özdağ'a ilişkin açıklamaları sonrasında bazı kurucu il yöneticileri ve üyeleri "Türk Milliyetçileri, bu defa da Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in kurbanı olmuşlardır. Türk Milliyetçiliği adına hiçbir iddiası bulunmayan İYİ Parti ile bugünden itibaren isimlerimizin anılması ise bizler için zuldür" ifadelerinin yer aldığı mektup yayınlayarak istifa etti. İstifa edenlerin sayısının 10 olduğu belirtildi.