İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Yeni siyaset tarzı belirledik"

01.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:11

İzmir'in Menemen ve Aliağa ilçelerinde temaslarda bulunmaya devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bundan sonra 'bu memleket bizim, bu millet bizim' diyerek Anadolu'nun her ilçesini her şehrini dolaşarak bu aldığımız bilgileri, talepleri, eksiklikleri; yani sizin sesinizi kamuoyuna duyurmak için yeni siyaset tarzı belirledik. Bu yüzden buradayız" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de temaslarda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akşener, Menemen ilçesine bağlı Türkelli Mahallesi'nde, Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinden öldürülen ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismini taşıyan parkın açılışını yaptı. Genel Başkan Akşener, parkın açılışını, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve vatandaşlarla yaptı. Dualarla açılan parkı gezen Akşener ve partililer, ülkücü genç için yaptırılan anıta karanfiller bıraktı. Akşener ve partililer daha sonra Menemen Adnan Menderes Caddesi'nde esnafla buluştu. Burada, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu için hazırlanan doğum günü pastası kesildi ve Dervişoğlu pastadan Akşener'e ikram etti.



Akşener, temaslarına Aliağa ilçesinden devam etti



Akşener, Aliağa ilçesinde de partisinin yeni ilçe binasını açıp esnaf ziyareti yaptı. Yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, vatandaşların sorunlarını dinleyip notlar aldı.



Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Meral Akşener, perşembe gününden itibaren İzmir'in ilçelerini dolaştığını söyledi. Akşener, "İzmir'imizin ilçelerini dolaşıyoruz; esnafımızı, kadınlarımızı, mağdurları dinliyoruz, işsiz gençleri dinliyoruz. Bu bir yeni siyaset tarzı. Önce Antalya'da başladık, şimdi İzmir'de devam ediyoruz. Haftaya İstanbul 3. bölgede aynı sistemle çalışacağız; ama buralardan aldığımız talepleri, bilgileri, ihtiyaçları da önce ben grup konuşmamın içerisine koyuyorum onları. Ondan sonra da milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız onlarla ilgili mecliste kamuoyuna mal edebilmek için soru önergeleri, araştırma önergeleri veriyorlar. Böyle bir yöntem uyguluyoruz" dedi.



"Yeni siyaset tarzı belirledik. Bu yüzden buradayız"



Akşener, "Gördüğüm şey şudur; demokrasi tam uygulanmadığı zaman, hukukun üstünlüğü oluşmadığı zaman, adalet tesis edilmediği zaman insanlar mağdurdur. Bundan sonra 'bu memleket bizim, bu millet bizim' diyerek Anadolu'nun her ilçesini her şehrini dolaşarak bu aldığımız bilgileri, talepleri, eksiklikleri; yani sizin sesinizi kamuoyuna duyurmak için yeni siyaset tarzı belirledik. Bu yüzden buradayız" şeklinde konuştu.



Akşener'e ayrıca; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA