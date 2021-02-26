İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Niğde'de çiftçilerle buluştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, patates üreticisinin zor günler geçirdiğini savunarak "Niğde'de senelik yaklaşık 850 bin ton patates üretildi. 200 bin ton patates, depoya gitmeden satıldı. Depoya giren patatesin de 200 bin tonu satıldı. Geriye 450 bin ton patates kaldı. Eski parayla 500 trilyon liraya tekabül ediyor." dedi.

Koray Aydın, Niğde'nin merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük beldesi meydanında çiftçilere hitap etti.

Karşılanmayan otoyol geçiş garantileri için 31 milyar lira kaynak ayrıldığını öne süren Aydın, "Vergilerinizden 31 milyar lirayı siz ödeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, milli gelirin yüzde 1'nin tarıma destek ödemelerine ayrılmasına yönelik kanun çıkardığını belirten Aydın, "Çıktığında 'oh ne güzel' dedik. Bu kanuna çıktığı günden beri uymayan, kendi çıkardığı kanunu bile takmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 2021 bütçesinde yardım olarak bütçeye konulan rakam 22 milyar lira. Milli gelire oranlarsanız aslında vermesi gereken para 45 milyar lira, yarısını bile vermiyor. Kendi çıkardığı kanuna uymayan, üreticiye sıra geldi mi onun hakkını vermekte cimri davranan ama yandaş müteahhide yaptırdığı yolun parasını ödemeye geldi mi bütçeye de 31 milyar lira koyan bir iktidarla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Türkiye'de tarım ve hayvancılığı yok etme pahasına siyaset yapıldığını ileri sürerek her şeyin dışarıdan alındığını ve artık çiftçinin kazanmadığını iddia etti.

Patates üreticisinin de zor günler geçirdiğini aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niğde'de senelik yaklaşık 850 bin ton patates üretildi. 200 bin ton patates, depoya gitmeden satıldı. Depoya giren patatesin de 200 bin tonu satıldı. Geriye 450 bin ton patates kaldı. Eski parayla 500 trilyon liraya tekabül ediyor. Sadece burayı söylüyorum, depodaki ürün zaten pandemi var, birçok yer kapanmış, ihracat yasağı da getirdin, bu ürün satılamaz hale dönüşmüş, depolarda bekliyor. Çok geçmez, mart sonuna kadar patates çürür, filizlenir. Nisan sonuna kadar idare edilir deniliyordu ama bu sene anlaşılıyor ki söküm ve ekim öne çekilecek, onun da bir olumsuz yansıması olacak. Peki bu durumda ne yapacağız. Bunların yüzüne ayna tutmak için buralardayız. Vatandaşın derdiyle dertlenen, bunu bir çalışma metodu haline getiren, yenilikleriyle ülkeyi yönetenlerin 'eyvah, artık İYİ Parti var' dediği, Türkiye şartlarını yeniden oluşturan bir İYİ Parti var. Bugün geldik, burada bunları konuşuyoruz. Genel Başkanımız grup toplantısında patates konusunu işleyecek. Biz konuştukça onlar panikliyor. Onları öyle bir zorlayacağız ki bu işte adım atmak zorunda kalacaklar."

Merkez Bankasının açık verdiğini savunan Aydın, "Rezervlerimiz şu anda 45 milyar dolar açık. Salı günü Cumhurbaşkanımız konuştu, 'onu sıfırladık' diyor. 'Bunu söyleyenler yalancıdır' diyor. Şaka gibi. Teknoloji gelişti sayın Cumhurbaşkanım, Merkez Bankasının internet sitesine girin, hesaplar kısmını açın, orada ne olduğunu görürsünüz. Merkez Bankası rakamlarına göre 45 milyar dolar açık var." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Aydın, partilerine yeni katılan üyelere rozet taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul