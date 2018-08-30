İYİ Parti Edirne İl Teşkilatında Başkanlık Krizi, Huzursuzluk Yarattı

İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı Başkanı Mete Türkay'ın görevini bırakmasını ardından başkanlık koltuğu 50 gündür dolmayınca teşkilatta huzursuzluk başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Akben, açıklamalarda bulundu.

50 GÜNDÜR BAŞKAN SEÇİLMEDİ

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığının 50 gündür başkansız kaldıklarını ifade eden Akben yayınladığı basın bildirisinde, " İYİ Parti Edirne Teşkilatının Kurucu Başkanı Sn. Mete Türkay'ın görevinden ayrılmasını takip eden 50 gündür teşkilat için yol gösterici ve anayasası konumunda ki Parti Tüzüğünün 26. Maddesi açık açık yaşananlara çözüm getirmiş olsa da 'Ölüm, istifa veya Parti üyeliğinin düşmesi nedeniyle başkanlığın boşalması hallerinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu üyeleri arasından yeni bir başkan gizli oyla seçilir.' kanunu olmasına rağmen kendisine bir başkan seçememiştir. Bırakın başkan seçmeyi daha başkanın nasıl seçileceği bile muammadır." dedi.

DEMOKRATİKLİKTEN UZAKLAŞTI

Olağanüstü kongrede parti tüzüğünün değiştirilmesiyle partinin demokratiklikten giderek uzaklaşılmış olduğunu belirten Akben, "12 Ağustosta yapılan 2. Olağan Üstü Kongrede kuruluştan bu yana 3. Defa Parti tüzüğü değiştirilerek demokratiklikten giderek uzaklaşılmış ve teşkilat başkanına bireysel olarak İl ve İlçe yönetimlerini sebep bildirmeksizin görevden elma yetkisi verilmiştir. Teşkilat başkanın bu yetkiyi kullanarak seçilmiş olan İl Yönetimini görevden alacağı konuşulmaktadır. Seçilmiş bir yönetim olmuş olsa da 3 ayı aşkın bir süredir yönetim kurulu toplantısı gerçekleşmediğinde aslında tüzük gereği kendisini de lav etmiştir." ifadelerini kullandı.

"HERKES BAŞKANIN KİM OLACAĞINI MERAK EDİYOR"

Tüm teşkilatın il başkanının kim olacağı konusunda merek içerisinde olduğunu belirten Akben, "Tüm teşkilatın sabırsızlıkla beklediği bu atama veya seçimde herkesin takıldığı nokta sadece ve sadece il başkanını kim olacağıdır. Ama kimse bu başkanın ekibinde kimler olacağını, parti teşkilatına nasıl bir hizmet sunacağını, başkanın yaklaşan yerel seçimler ile ilgili projelerini merak etmemektedir. Tek merak edilen husus parçalara ayrılan Parti teşkilatının hangi barçasından bir başkan çıkacağıdır." dedi.

İLÇELER ARASINDA ÇATIŞMA VAR

Keşan ilçe teşkilatı ile Merkez ilçe teşkilatı arasından çatışma olduğunu ifade eden Akben, Edirne siyasetinde tüm partilerde olduğu gibi İYİ partide de Keşan Teşkilatı Merkez ilçe teşkilatı ile çatışma halindedir, kendi çevresindeki Enez ve İpsala İlçelerini de baskı altına alarak İl başkanlığı üstünde baskı kurmakta görevlerin ve işleyişin aksamasına neden olmaktadır. Bir diğer grup olarak Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılan ve kendilerini partinin sahibi olduğunu düşünen ve bu şekilde hareket eden Ekrem Demir ve etrafında sözünden çıkmayan, sorgusuz sualsiz kesin itaat ve biat içinde olan kesim bulunmaktadır. Bu iki grup arasındaki parti teşkilatını ele geçirme savaşı içinde arada kalan ya siyaset arenasına yeni çıkmış ya da daha çok demokrat ve sosyal hareketlerden gelen bir üçüncü grupta ezilip sindirilmiş ve sönükleştirilmiştir. Bu üç grup içinde şu anda önde olan Parti Merkez Teşkilatına atak yapan ve baskı kuran eski ilişkilerini kullanan ve bir adet milletvekilli seçtirdiğini söyleme cesaretini bula bilen Ekrem Demir cephesidir. Ekrem Demir İl Kongresi dönemimde Genel Merkez Delegesi seçilmediği için Partiye küsen hiçbir aktivite de bulunmayan Abdül Taşdemiri öne atarak parti yönetimini elinde tutmak istemektedir. Keşan cephesi İl Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı Ali Kara ile yarışa dahil olmaya çalışmakta üçüncü taraf olan muhalifler ise kendi aralarında bir başkan adayı bile seçememiştir. Tartışmalar da ise dikkati çeken husus olayın sadece senin adamın-benim adamım konumunda ilerlediği Başkan adayının yeterliliği, ekibi, projeleri, birleştiriciliği, yöneticilik vasıfları hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Büyük bir ümit ile siyaset sahnesine çıkan diğer tüm siyasi hareket ve görüşlere alternatif olarak doğan İYİ Partinin Edirne Teşkilatında olan saçmalıkların ülke genelinde birçok il ve ilçe teşkilatında da mevcut olduğunun görülmesi partinin aslında ölü doğduğunu göstermektedir." şeklinde konuştu.