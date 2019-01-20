İyi Parti 20 Milletvekili ile Tank Palet Mitingine Katıldı

Türk Harb-iş Sendikası tarafından, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı amacıyla Sakarya Gar Meydanı'nda yapılan mitinge, İYİ Parti'nin 20 milletvekili de katılarak destek verdi.

Türk-iş'e bağlı, Türk Haber-iş Sendikası tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir tarafından işçilerin katıldığı mitinge, İYİ Parti de 20 milletvekili ile katıldı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın ev sahipliğinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, milletvekilleri TBMM Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ankara Milletvekili Prof.Dr.Ayhan Altıntaş, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk ve Bolu, Düzce, Kocaeli Gençlik kolları yönetimi mitinge katılarak destek verdiler. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cihan Kolip de partililer ile birlikte işçilerin eylemlerine destek verdi.

İYİ Parti Genel Merkez yöneticileri, Milletvekilleri ve partililer Sakarya İl Binası'nda buluşarak, mitingin yapılacağı Gar Meydanı'na kadar kol kola yürüyüş yaptılar. Binlerce işçi ile birlikte miting alanına yürüyen İYİ Partililere, işçiler de sloganlarla ve alkışlarla destek verdi, Meclis'teki mücadeleleri için de teşekkür ettiler. Miting çıkışında ise çok sayıda işçi İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı çağırarak, "Sayın Vekilim. Ankara'da bizim adımıza vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı Allah razı olsun. Ne olur bizi yalnız bırakmayın" şeklinde seslendiler. Milletvekili Ümit Dikbayır ise, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararının geri çekilmesi için ellerinden gelen gayreti bugüne kadar gösterdiklerini ve bundan sonra göstermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Merak etmeyin. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Mitingde konuşma yapan Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarının oy istemek için kapı kapı dolaşacaklarını hatırlatarak, "Gelen Başkanlardan söz alın. Sendika işlerine, işçilerin örgütlenme haklarına karışmasınlar. Söz vermeyene oy moy da vermeyin" şeklinde sözlerinin üzerine, mitinge katılan İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cihan Kolip'e gözler çevrildi. Dr. Kolip ise sıcağı sıcağına, "Bizim çizgimizde temel haklarda yasaklamak yoktur. İşçilerimizin örgütlenme taleplerine veya belirli bir yöne yönlendirilmesine karışmayacağımızı burada herkesin huzurunda söz veriyorum. Emeğin siyasi görüşü olmaz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA