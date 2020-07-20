İvrindi'de maske üreten kadınlara teşekkür
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İvrindi'de maske üreten kadınlara teşekkür

İvrindi ilçesinde, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz pandemi süresi boyunca maske üreten maharetli hanımlara Teşekkür Belgesi verdi.

İvrindi'de maske üreten kadınlara teşekkür
20.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:46

İvrindi ilçesinde, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz pandemi süresi boyunca maske üreten maharetli hanımlara Teşekkür Belgesi verdi. Pandemi ile mücadele kapsamında ilçeler içerisinde en üretken ilçe konumunda bulunan İvrindi'de Belediye Başkanı Yusuf Cengiz maske üretimi gerçekleştiren bayanlar ile kahvaltı programında bir araya gelerek kendilerine teşekkür etti.

Kış mevsiminde başlayan ve ülkenin halen mücadelesini sürdürdüğü ve tüm dünyayı etkisine alan global bir salgın ile mücadele edildiğini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, en iyi önlem ilçe olduklarını söyledi. Başkan Cengiz, " Salgın süresince hepimiz tedirgin olduk, korkarken mücadele kapsamında bu salgını minimize etmek ve salgınla mücadeleden başarılı ayrılmak çalışıyoruz. Neler yapabiliriz diye düşünürken, biz ve tüm sevdiklerimizin sağlığı için en önemli ihtiyaç duyulan ürün olan maske üretme konusunda girişim başlattık.Pandemi süresinin ilk günlerinde tüm dünyada maske üretim ve tedarik konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandı. İvrindi'li hanımlar olarak sizler bu süreçte göstermiş olduğunuz dayanışma örneği ve özverili çalışmalarınız sayesinde bu süreçte ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ilçe devlet hastanesi, kamu kurum ve kuruluşları, esnaf ve iş yerleri, toplu taşıma araçları hatta bazı ilçelerden gelen talepleri karşılayacak seviyede maske üretimi gerçekleştirerek bu zorlu günlerin üstesinden gelme konusunda baş mimar oldunuz"

Toplamda 230 bin adet maske üretimi gerçekleştirildi

Maharetli Eller Yaşam Merkezi işbirliği ile başlatılan çalışmada üretim gerçekleştiren bayanlar sayesinde 230 bin gibi çok büyük bir meblağda üretim gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Cengiz "Pandemi süresi boyunca tedariki zorlaşan maske üretiminden kaynaklı olarak maskenin karaborsaya düştüğünü ve yüksek meblağlarda satılarak halkın zor durumda kaldığını hepimiz gördük. Ama biz sizlerin özverili ve fedakarane çalışmalarınız sayesinde bunun üstesinden gelmeyi başardık. Bu süreçte evinizden, işinizden fedakarlık gösterip bu zorlu süreçte vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz

İvrindi Balmek sorumlusu Melda Nur Küçükçakır ile maske üretimi gerçekleştiren bayanlar da, "Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz beyefendinin bizleri böyle güzel bir ortamda bir araya getirip hatırladığı ve bizlere verdiği değer sebebiyle büyük mutluluk duyduk. Başkanımızın her ihtiyaç duyduğu anda İvrindi'li bayanlar olarak Bizler hızır gibi yetişen kolu kanadı olacağız. Biz bir bütün olduğumuzda İvrindi daha güzel olacak. İyi ki başımızda Yusuf Başkanımız var" dediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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