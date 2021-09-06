İTÜ, 2021 YKS sonuçlarına göre dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sayısal puan türünde Türkiye birincisi ve üçüncüsü, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bu sene tercih yapan öğrencilerin yüzde 42'sinin ilk üç tercihine İTÜ'yü yazdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene İTÜ'de okumaya hak kazanan öğrenci sayısı 3 bin 892'dir. İlk 100 öğrenciden 5'i, ilk 1000 öğrenciden 48'i, ilk 2 bin öğrenciden 139'u ve ilk 3 bin öğrenciden de 231'i İTÜ'lü oldu. En çok tercih edilen ilk beş bölüm Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri oldu."

Koyuncu, 2021 YKS tercih döneminde, "İTÜ ile Farkını Ortaya Koy" mottosuna yatırım yaparak önemli bir başarıya ulaştıklarını belirtti.

İTÜ'nün iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini mezun ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Koyuncu, "Öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim vizyonu ve akademik altyapıyla hizmet veriyoruz. İstanbul'da Ayazağa, Taşkışla, Maçka, Tuzla ve Gümüşsuyu'nda faaliyet gösteren yeşil kampüslerimiz, 250 bin kişinin üzerindeki mezun ordumuz, laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerimiz, Çift Ana Dal Programı (ÇAP), yan dal, yurt, burs ve sosyal-kültürel olanaklarımızla fark oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş dünyasına yönelik işbirlikleri, girişimcilik ve staj imkanlarıyla öğrencilere farklı bir gelecek inşa ettiklerini vurgulayan Koyuncu, şöyle devam etti:

"İTÜ'yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarıları, iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirlikleri ile inovatif bir boyuta taşınıyor. Tercih döneminde son derece interaktif bir iletişim stratejisi izledik ve lisans sürecinde İTÜ'yü tercih edecek öğrencilerin, eğitim hayatlarında nasıl bir değişim yaratacaklarını birebir aktardık. Tercih dönemi öncesinde 2 binin üzerinde öğrenci, tanıtım ofisimizle görüşerek bilgi alırken, binlerce öğrenci de kampüslerimizi gezerek İTÜ'yü gözlemleme şansına sahip oldu. Şehir dışında olan öğrenci adaylarından 1164'ü Zoom üzerinden öğrenci bölüm tanıtımlarına katıldı. Bu dönemde çok yoğun bir iletişim çalışması yürüttük. İTÜ mezunu 28 isimle röportaj yaptık, 37 adet bölüm tanıtım videosu hazırladık. 'Tercihim İTÜ' başlığı altında 17'si canlı olmak üzere 19 yayın gerçekleştirdik ve 162 bin izlenme rakamına ulaştık."

"Öğrencilere, 5 yıl süreyle 'İTÜ Başarı Ödülü' verilecek"

İTÜ Rektörü Koyuncu, 250'nci yılına emin adımlarla ilerleyen İTÜ'nün başarısında sadece ulusal değil, global arenadaki başarılarının da önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, aynı zamanda okulun Avrupa'nın en yeşil 37'nci kampüsü olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Koyuncu, şunları kaydetti:

"İTÜ, ABD'nin önemli yayınlarından, US News & World Report'un hazırladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında ise mühendislik, kimya, inşaat mühendisliği, çevre-ekoloji ve yer bilimleri alanlarında Türkiye birincisi, genel sıralamada ise üçüncü sırada yer aldı. İTÜ'nün bir diğer önemli başarısı ise QS 2021 alan bazlı sıralamada toplam 10 alanda, Türkiye'de birinci sırada yer almış olmasıdır. 2021-2022 Öğretim Yılı İTÜ Başarı Ödülleri kapsamında, 2021 YKS sonuçlarında Temel Yeterlilik Testi (TYT) sayısal puan türünde, yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak belirlenen derecelere giren ve İTÜ lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, hazırlık dönemini de kapsayacak şekilde, 5 yıl süreyle 'İTÜ Başarı Ödülü' verilecek. 12 ay boyunca Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrenciler 5 bin lira, 101-500 sıralamasındaki öğrenciler 4 bin lira, 501-1000 sıralamasında yer alan öğrencilere ise 3 bin lira başarı bursu verilecek. İTÜ Başarı Ödülü dışında öğrencilere ihtiyaç bursu, yemek bursu, sporcu bursu ve yurt bursu da veriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç