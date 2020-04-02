İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Turhan Alçelik, Wuhan, Güncel

İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu

Korona virüsle mücadelede hayati önemi olan solunum cihazlarına yönelik alternatif arayışlar hız kazandı.

02.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:06
İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu

Korona virüsle mücadelede hayati önemi olan solunum cihazlarına yönelik alternatif arayışlar hız kazandı. Türk Doktor Turhan Alçelik bu kapsamda itfaiyecilerin gaz ve solunum cihazlarını korona virüsle mücadelede hastaların tedavisinde kullanılması için modifiye etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan, Mart ayından itibaren Türkiye'de de etkili olan korona virüs gün geçtikçe daha fazla can almaya devam ediyor. Hala daha kesin bir tedavisi olmayan korona virüs (Covid-19) hastalığının sebep olduğu en önemli rahatsızlıklar ise solunum sıkıntısı ve akciğer yetmezliği olarak biliniyor. Bu nedenle virüsün enfekte olduğu hastaların solunum zorluğunu rahatlatmak ve yeterli oksijenizasyonu sağlamak için birçok ilaç ve bazı solunum destek cihazları kullanılıyor. Bu amaçla bilim insanları da her gün virüse karşı birçok yeni çalışma yaparken başarılı Türk doktorlardan Turhan Alçelik de itfaiyecilerin kullandığı solunum cihazını geliştirerek korona virüsün tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir solunum cihazı geliştirdi. Geliştirilen cihaz ile birlikte Dr. Turhan Alçelik hem KOAH hastalarında hem de Covid-19'a bağlı solunum yetmezliklerinde, mevcut tedavi uygulamalarına ek olarak, solunum yollarını hızlı biçimde açmayı, solunum yollarında ve akciğerlerde biriken yapışkan sekresyonları ve tıkayıcı mukusu uzaklaştırmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

"Her türlü desteğe hazırız"

"Patentli Solunum cihazımızın ve destekleyici tedavi yöntemimizin uygulanması ile ilgili olarak, eğer uygun bulunursa, başta Sağlık Bakanlığımız ve korona virüs Bilim Kurulumuz olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli bilgileri vermek ve sunum yapmak için hazır olduğumuzu belirtmek isterim" diyerek cihaz hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Alçelik;

"Bu solunum cihazı, özellikle itfaiyecilerin kullandığı gaz ve solunum cihazlarından modifiye edilerek geliştirilmiştir. Tamamen kapalı devre bir solunum sistemi oluşturulan cihazla; hasta solunumu dış ortamdan tamamen izole edilmekte, dış ortamdan hastaya hiçbir enfeksiyon bulaşma riski olmadığı gibi, hastanın dış ortama ve temas halinde olduğu insanlara da herhangi bir hastalık bulaştırma riski ortadan kalkmaktadır.

"Hastaların tedavi süreci kısalabilecek"

"Cihaz, halen kullanımda olan solunum cihazlarının tüm fonksiyonlarını sağlayabildiği gibi, solunum yollarının genişletilmesi ve solunum yollarında biriken iltihabi sıvıların akciğerlerden ve solunum yollarından uzaklaştırılmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Solunum yetmezliği tedavisinde, cihazın kullanımı sırasında hastanın ihtiyaç duyduğu her türlü ilacın kullanılmasında hiçbir sakınca ve engelleyici durum söz konusu değildir. Böylece hastanın oksijen ihtiyacı çok daha hızlı ve kolay biçimde karşılanabilmekte, hastanın tedavi süreci kısalabilmektedir" dedi.

İstanbul'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp alanlarında faaliyet gösteren klinikleri olan Dr. Alçelik son olarak da, "Solunum cihazımızın kullanımı, şu aşamada sadece hastane ve klinik ortamlarında ilgili uzman doktorların kontrolünde gerçekleşecektir. Daha sonraki süreçlerde, kişisel kullanımlar da söz konusu olabilir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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