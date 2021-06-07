Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
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Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de itfaiyeye ait eğitim merkezinde itfaiye aracı kullanan 3 kadın sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş, gelen tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak 4 itfaiyeci görevden alınmıştı. Videoda yer alan 3 kadın yaşananlara isyan etti. Aralarından birinin çocukluk hayali olduğunu söyleyen kadınlar, "Bize çok çirkin iftiralar atıldı. Uyuşturucu kullanıp fuhuş yaptığımız iddia edildi. Kıyafetlerimizle oynayıp çıplakmış gibi gösterdiler" diyerek şikayetçi oldu.

30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen Saniye Kılıç itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullanırken, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki yağdı. Konuyla ilgili 1 itfaiye personeli açığa alındı, belediye şirketinin sözleşmeli personeli olarak İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 4 kişinin görevine son verildi ve bağlı oldukları şirkete gönderilerek haklarında disiplin soruşturması başlatıldı. Merkezdeki itfaiye aracının, yangına müdahale için değil eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör, olayın ardından açıklama yaptı. Görüntülerde itfaiye aracını kullanan Saniye Kılıç, olay günü merkezde çalışan ve samimi oldukları bir arkadaşlarını ziyarete gittiklerini söyledi. Toros Yangın Eğitim Merkezi'nin itfaiyecilerin eğitim alanı olduğunu ve herkes tarafından ziyaret edilebildiğini bildiklerini ifade eden Kılıç, "İtfaiyedeki arkadaşlarımızla yemek yedik, kahve içtik. Sohbet sırasında itfaiye veya ambulans aracı kullanmanın, çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Orada çalışan arkadaşımıza ısrar ettim. Ardından arkadaşımın kontrolünde bu hayalimi gerçekleştirdim. Sonra da oradan ayrıldık. Bir gün sonra, önce sosyal medyada ardından da medyada doğru olmayan birçok bilgi yayılmaya başladı" diye konuştu.

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

"ÇOK ÇİRKİN İFTİRALAR ATILDI"

Haklarında söylenenler karşısında şaşırdıklarını, iftiralara maruz kaldıklarını ifade eden Saniye Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, ama hesaplarımız gizliydi, bizim iznimiz olanlar görebilirdi. Yani iddia edildiği gibi TikTok'ta paylaşım yapmadık. Görüntüler hesaplarımızdan çalınarak yalan bilgiler ve haberlerle gündeme getirildi. Üzerimdeki elbiseler buzlandı, araçta çıplakmışız algısı oluşturulmak istendi. Mangal yaktığımız, alkol aldığımız, uyuşturucu kullandığımız, hatta fuhuş yaptığımız dahi iddia edildi. Hakaretlere, tehditlere maruz kaldık. Çok çirkin iftiralar atıldı. Hepimizin bir hayatı, ailesi, arkadaşları var. İftiralar atanlar, yalan haberler yapanlar, tehdit ve küfür edenler hakkında şikayetçi olduk. O alanda birçok güvenlik kamerası var ve biz de bu kayıtları istedik, davamızın arkasında olacağız. Bu videodakiler erkek olsaydı bu kadar gündem olmazdı."

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

"CİNSİYETÇİ KÜFÜRLERE MARUZ KALDIK"

Videonun medyada yayılmasının ardından zor günler geçirdiklerini belirten Makbule Özgün Kılıç ise "Sabah uyandığımızda çektiğimiz videoları televizyonlarda ve sosyal medyada gördük, hepimize hakaret edildi. Taciz ve tehdit mesajları aldık. 3 kadın olduğumuz için cinsiyetçi küfürler edildi. Video ve haberleri izleyenler bizleri görünce tanıdı, 'Siz itfaiyeci kızlar değil misiniz?' diye soruyorlar. İş yerimizde sorunlar yaşadık. Ünlü olmak için bu videoyu yayınladığımız söylendi. Bizim öyle bir amacımız olsa olaydan sonra hesaplarımızı kapatmazdık. Oldukça zor günler geçiriyoruz ve psikolojik destek alıyoruz" dedi.

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Çok çirkin iftiralara maruz kaldık

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Dilay Güngör de yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Arkadaşım çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için biz de onun mutluluğunu paylaşmıştık. Zaten hiçbir şekilde trafiğe de çıkmadık. Sonrasında tepkiler ve hakaretler gelmeye başladı. İnsanlar tarafından üzerimize taş yağdırıldı. Üzgünüz çünkü olayların buraya geleceğini bilmiyorduk. Son derece çocukça bir olaydı" dedi.

Avukat Asil Kocaçınar, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, 'Sosyal medyada farklı kanallar aracında paylaşılıp, hakaretlere ve suç unsuru taşıyan başkaca mesajlara maruz kalınması neticesinde hukuki süreci başlattık. Bu suçları işleyenlerin de gerekli cezaları alması için hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
ZAFER YILMAZ : bu ülkenin adaletin de yetkilililerin sag duyusu ve vicdanı var ise, bu ve buna benzer insanların ceza alması gerekiyor.insanların ekmegiyle oynarken hiç mi akılları çalışmadı. 1 fazla takipçi alacağız diye mi herşey. birde yalan söyluyorlar.çocukluk hayaliymiş. kim o aklı verdiyse adalete ihanet etmiş biridir mutlaka.
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DRAVİD ZWEZDA: hop mağdurmuşlar; hemen kadınız diyip mağdura oynayın. sizin yuzunuzden millet işinden olmuş, zaten para bulamıyor millet.
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Cevap Yaz 4 32 Yayından Kaldır
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