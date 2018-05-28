İtalya'nın Yeni Başbakan Adayı "Bay Makas" Lakaplı Eski IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli...

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından yaşanan siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ekonomist Carlo Cottarelli'ye hükümeti kurma görevi vermesiyle sonlandı.

64 yaşındaki Carlo Cottarelli, IMF'nin Türkiye Masası şefliği de dahil olmak üzere ekonomi dünyasında üst düzey görevlerde bulunmuş bir isim. Siena Üniversitesi'nde ekonomi ve bankacılık eğitimi alan Cottarelli ardından da London School of Economics'te yüksek lisans yaptı. İtalya Merkez Bankası, İtalyan enerji devi ENI, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kurumlarda çalıştı.

Kasım 2013'te, başbakanlığını Enrico Letta'nın yaptığı hükümette kamu harcamalarını denetlemekten sorumu Olağanüstü Komiser olarak görev yaptı.

2014'te de Matteo Renzi hükümeti tarafından IMF İcra Direktörleri Kurulu'na atandı. 2017'den bu yana ise Milano Katolik Üniversitesi'nde İtalyan Kamu Hesapları Gözleme Kurumu'nun direktörlüğünü yapıyordu.



'Euro'dan çıkmak hata olur'

İtalya'da kamu harcamalarını kısma yönündeki girişimleri nedeniyle "Bay Makas", "Mr Spending Review" diye de anılan Cottarelli, popülist partilerin dile getirdiği "euro'dan ayrılma" tezine karşı çıkmasıyla da tanınıyor. Cottarelli, Aralık 2017'deki bir açıklamasında "Euro'da kalmamız gerektiğini, ayrılmanın bir hata olacağını düşünüyorum" demişti.

AB'nin bazı mali politikalarına eleştiride de bulunan Cottarelli, "Euro'dan çıkmak bana göre hata olur. Ama şunu da kabul etmek gerek: Eğer son 20 yılda büyümeyi bırkatıysak bu aynı zamanda euro'dan da kaynaklanıyor. Euro'dan ayrılmak bir bilinmeze dalmak olur ve bundan her şekilde kaçınmak gerekir. Fakat bizim ekonomimizin, ortak para birimi bölgesinin mali kurallarına uygun olmadığını da inkar edemeyiz" demişti. Cottarelli buna rağmen İtalya'nın sorunlarının euro'dan çıkmakla çözülemeyeceğini savunuyor.

Cottarelli, bu yılın başında yayınlanan "İtalyan ekonomisinin 7 ölümcül günahı" isimli kitabında İtalya'nın ekonomik sıkıntılarının temelinde yatan sorunları vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, karmaşık bürokrasi, yavaş yargı sistemi, demografik çöküş, kuzey-güney bölgeler arasındaki refah farkı ve euro'nun getirdiği güçlükler olarak sayıyor.

4 Mart'ta yapılan genel seçimlerde hiçbir parti ve koalisyonun parlamentoda çoğunluğu elde edememesi üzerine 2 ay kadar önce de bir teknik hükümet kurulması ihtimali gündeme gelmiş, o zaman da Cottarelli'nin adı olası başbakan adayları arasında sayılmıştı. Ancak Cottarelli 2 ay önceki bu söylentilere cevaben, "Inter'de Icardi'nin yerine oynamak üzere çağrılmasına" başbakanlığa getirilmesinden daha fazla ihtimal verdiğini söylemişti.



'Baklavayı özlüyorum'

Türkiye'nin ekonomik kriz yaşadığı 1999-2001 döneminde IMF'nin Türkiye Masası Şefi olan Cottarelli, geçen yıl AA'ya verdiği bir mülakatta "O dönemlere ait çok fazla anım var. Yemek açısından en çok baklavayı özlüyorum. Türk insanlarını her zaman İtalyanlara çok benzer buldum, Akdenizli ve çok sıcak insanlar" demişti.